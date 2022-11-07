متحدث باسم “نداء أهل السودان”: المؤسسة العسكرية أخطأت ونحذرها من تكرار الخطأ (فيديو)

قال هشام الشواني -المتحدث باسم مبادرة “نداء أهل السودان”- إن المؤسسة العسكرية في البلاد أخطأت عام 2019 عندما اعتقدت أن جلوس القوى السياسية مع المؤسسة كافٍ لتحقيق توافق بينها.

وحذّر الشواني -في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر- من أن تكرر المؤسسة العسكرية الخطأ نفسه الآن.

وأضاف أن “نداء أهل السودان” يدعو المؤسسة العسكرية إلى أن تكون على مسافة واحدة من القوى السياسية كافة.

وأكد أن التوافق المدني-المدني أمر ضروري من أجل تشكيل الحكومة وتحديد المهام خلال الفترة الانتقالية، وإحداث توافق بشأن قانونَي الانتخابات والأحزاب.

وبشأن طبيعة مشاركة المؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية، ذكر الشواني أن بالإمكان الحديث عن مجلس سيادة مشترك أو مجلس “أمن ودفاع”.

وأكد المتحدث باسم “نداء أهل السودان” أن الأمر المهم هو وجود توافق بين القوى السياسية.





وقال “كل القوى السياسية لا تعترض على وجود المؤسسة العسكرية في الحكم، ولكنها تريد أن تشاركها الحكم بمفردها”.

ودعا القيادي في “نداء أهل السودان” محمد علي الجزولي رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى تعيين حكومة كفاءات، وعدم تسليم السلطة لأي من القوى السياسية الحالية إلا عبر الانتخابات.

كما دعا السودانيين إلى المشاركة في “مواكب الكرامة”، السبت المقبل، من أجل الحفاظ على سيادة البلاد وقيمها الإسلامية.