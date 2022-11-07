في ختام كلمته أمام قمة المناخ.. السيسي يوجه نداء لوقف الحرب الروسية الأوكرانية (فيديو)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نداء لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، نظرا لتداعياتها على دول العالم.

وافتتح الرئيس السيسي فعاليات جلسة الشق الرئاسي من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ.

وقال السيسي، في كلمة أمام الجلسة، إن تحديات المناخ تزداد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن تغير المناخ يخلف ضحايا وخسائر كبيرة.

وشدد السيسي على ضرورة إنهاء معاناة تغير المناخ خاصة أن الشعوب باتت أكثر دراية بحجم التحدي وتنتظر تنفيذ التعهدات، داعيا إلى تنفيذ اتفاق باريس بشكل فعال.

وأشار السيسي إلى اتخاذ خطوات وطنية تجاه تغير المناخ، لافتا إلى عمل مصر على التوسع في الاقتصاد الأخضر.

وطالب بضرورة التجاوب مع شواغل قارة أفريقيا وتنفيذ الدول المتقدمة تعهداتها، داعيا مفاوضي المناخ إلى التحلي بالمرونة.

ويتضمن الشق الرئاسي من المؤتمر عقد 3 موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقي الرؤساء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما ستعقد أيضا 3 موائد مستديرة غدا الثلاثاء.

وانطلقت أعمال (كوب 27) بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، أمس الأحد، بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.