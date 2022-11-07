العراق.. 10 مفقودين وإصابة 11 من رجال الإطفاء بحريق في مخزن عطور وسط بغداد (فيديو)

قالت وزارة الداخلية العراقية إن 10 أشخاص على الأقل مفقودين، الأحد، في حريق اندلع بأحد مخازن العطور في منطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد.

وأعلن الدفاع المدني العراقي إصابة اللواء كاظم سلمان بوهان -مدير الدفاع المدني- و11 من رجال الإطفاء جرّاء انهيار بناية الوزيرية خلال محاولتهم إخماد الحريق.

وفي وقت لاحق، أعلن الدفاع المدني عبر حسابه على فيسبوك احتواء الحريق، إلا أن الصور المباشرة لا تزال تظهر اندلاع النيران في المبنى حتى منتصف الليل.

واستنفرت وزارة الداخلية العراقية جهودها للسيطرة على نيران مخزن العطور، المكوّن من 3 طوابق.

وتعد حادثة الوزيرية الثانية من نوعها في غضون شهر واحد، إذ سجّلت العاصمة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انهيار مبنى طبي بالكامل في منطقة الكرادة وسط بغداد، ما نجم عنه مقتل 3 أشخاص في حين أُنقذ 13 آخرون من تحت الركام.