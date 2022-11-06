ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان: هكذا يمكننا القضاء على الكوليرا (فيديو)

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر إن المياه الملوثة هي المصدر الرئيسي لانتشار الكوليرا في البلاد.

وأضاف المسؤول الدولي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر “يمكن السيطرة على انتشار الكوليرا إذا تمكنا من القضاء على المياه الملوثة”.

وذكر أن المنظمة عملت مع السلطات الصحية في لبنان منذ بداية تسجيل حالات الإصابة بالكوليرا من أجل السيطرة على انتشاره.

وأشار أبو بكر إلى أن لبنان يعاني مشكلات كثيرة، وليس في حاجة إلى إضافة المزيد من الأعباء على كاهل المواطن.

ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة إلى الحكومة اللبنانية لتوفير المياه النظيفة.

وأوضح أبو بكر أن منظمة الصحة العالمية تعمل عن كثب مع السلطات الصحية في لبنان على صعيد تقديم الدعم الفني للسيطرة على انتشار الكوليرا.

وأضاف أن المنظمة تقدّم المساعدة للسلطات اللبنانية في ما يتعلق بتوفير جرعات اللقاح ضد الكوليرا.

وجدّد المسؤول الدولي التأكيد أن السبيل الوحيد للسيطرة على انتشار وباء الكوليرا هو القضاء على المياه الملوثة.





وحذّرت منظمة الصحة العالمية من تفشي وباء الكوليرا في لبنان بعد تسجيل أكثر من 400 إصابة و18 وفاة، بينما دعت السلطات اللبنانية المواطنين إلى سرعة تلقي اللقاح المضاد للكوليرا للحد من انتشاره.