مركز حقوقي: إسرائيل تتساهل في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين

قال مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأحد، إن قوات الجيش الإسرائيلي تتساهل في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين وتنفيذ عمليات قتل ترقى للإعدام الميداني خارج نطاق القانون.

جاء ذلك في بيان صدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، تعقيبًا على مقتل شاب فلسطيني، مساء أمس السبت، برصاص إسرائيلي وسط الضفة الغربية.

وتابع المركز أن جريمة قتل فتى فلسطيني وإصابة آخر بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رام الله (وسط) تدلّل على تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين.

وأكد أن ما حدث جريمة جديدة من جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية اقترفتها قوات الاحتلال دون أي مبرر، وهو نمط بات يتكرر باستمرار في الأسابيع الأخيرة، داعيًا المركز المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

وشدّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ضرورة ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد الشاب مصعب محمد محمود نفل (18 عامًا) متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها جراء إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بلدة سنجل في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأوضحت أنه أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، ووصِفت إصابته بالحرجة جدًا، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده متأثرًا بإصابته.

ومنذ مطلع 2022، تشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية بما فيها القدس تصعيدًا ملحوظًا وارتفاعًا في وتيرة عمليات القوات الإسرائيلية.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 191 فلسطينيًّا بينهم 139 في الضفة بما فيها القدس و52 في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه من المتوقع أن يكون أكثر الأعوام دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 2005، عندما بدأت المنظمة برصد الشهداء الفلسطينيين.

وأسفرت سلسلة من الهجمات عن استشهاد 20 فلسطينيًّا، في حين قُتل 4 من قوات الأمن الإسرائيلية، منذ بداية العام الجاري.