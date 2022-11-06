قتلى وجرحى إثر قصف قوات النظام السوري لمخيمات نازحين في إدلب (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، بسقوط 7 قتلى و66 جريحا على الأقل، إثر قصف صاروخي لقوات النظام السوري، استهدف مخيمات (مرام) و(وطن) و(المحطة) للنازحين غربي محافظة إدلب شمالي البلاد.

وروى أحد سكان المخيمات للجزيرة مباشر تفاصيل القصف الذي تعرضوا له، مؤكدا أن عائلة بأكملها سقطت بين قتيل وجريح.

وذكر نازح آخر أن القصف حدث بعد الفجر، واصفا المشهد بالقول “وكأنها قامت القيامة”.

ووثّق إعلاميون وناشطون سوريون اللحظات الأولى للقصف، وأظهرت المشاهد لحظات سقوط قذائف على أحد المخيمات في كفر جالس، ولقطات من نقل مصابين، بينما وثقت الجزيرة مباشر آثار الدمار الذي حل بالمكان.

ويعيش في مخيمات الشمال السوري نحو مليون و500 ألف نازح موزّعين على مخيمات بعضها على الحدود السورية التركية.

ويعيش النازحون في ظل ظروف معيشية صعبة، فضلا عن تعرضهم لقصف قوات النظام والطيران الروسي.

مقتل 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 75 آخرين في حصيلة غير نهائية، لمجزرة ارتكبتها قوات النظام وروسيا صباح اليوم الأحد 6 تشرين الثاني، باستهداف مخيمات غربي#إدلب بصواريخ محملة بقنابل عنقودية محرمة دولياً، تلتها غارات جوية روسية استهدفت مزارع وأحراش في المنطقة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/rbE8goWUI5 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 6, 2022

وأطلقت الجزيرة مباشر تغطية خاصة لأوضاع النازحين في الشمال السوري بعنوان “شتاء النازحين.. 12 شتاء قارسا”، تأتي في ظل شح الوقود وارتفاع الأسعار وازدياد المخاوف من تكرار سيناريو الشتاء الماضي.

وتواجه مخيمات النازحين السوريين مخاطر الغرق والتجمد مع اقتراب موسم الشتاء. وفي هذا الصدد، دقت المنظمات ناقوس الخطر، وقالت إن المخيمات في المناطق المنخفضة مهددة بالغرق، وطالبت بضرورة نقلها إلى أماكن أكثر أمانا وتوفير وسائل التدفئة للسكان مع قدوم موسم الشتاء البارد والأمطار.