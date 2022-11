رئيس الوزراء البريطاني: مؤتمر المناخ في مصر فرصة جديدة للتطرق إلى قضية علاء عبد الفتاح

من المنتظر أن يستثمر ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني فرصة حضوره مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب27) المنعقد في مصر لإثارة قضية الناشط المصري علاء عبد الفتاح، وذلك بالتزامن مع ضغوط دولية للإفراج عن علاء.

وأمس السبت، كتب سوناك في رسالة وجهها إلى سناء سيف -شقيقة عبد الفتاح- وأرسلت إلى الصحافة “مشاركة المملكة المتحدة في كوب27 تمثل فرصة جديدة للتطرق إلى قضية شقيقك مع السلطات المصرية”.

وأضاف “نحن ملتزمون كليًا بحل هذه القضية”، مؤكدًا أن علاء عبد الفتاح “لا يزال أولوية بالنسبة للحكومة البريطانية، سواء بصفته ناشطًا في مجال حقوق الإنسان أو كمواطن بريطاني”.

We have received a letter from PM @RishiSunak pledging to call for release of Alaa "at the highest levels" and an end to his "unacceptable treatment."

Alaa has just drunk his last glass of water 2hrs ago as .. let's hope this letter translates into action #COP27 #FreeAlaa pic.twitter.com/OyyOo4Gavy

— Mona Seif (@Monasosh) November 6, 2022