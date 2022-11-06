سياسة|فلسطين

جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون مدرسة في نابلس ويهددون الطلبة والمعلمين بإطلاق النار

جنود الاحتلال بالقرب من نابلس (رويترز-أرشيفية)
6/11/2022-|آخر تحديث: 6/11/202212:46 PM (مكة المكرمة)

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، الأحد، مدرسة اللبن الساوية الثانوية جنوب نابلس، وهددت الطلبة والمعلمين بإطلاق النار عليهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس للوكالة، إن جنود الاحتلال اقتحموا المدرسة مرتين في أقل من ساعة.

 

وأضاف أن قوات الاحتلال هددت بإغلاق المدرسة والاعتداء على المعلمين وإطلاق النار على كل طالب يلقي الحجارة عليهم، وفق قوله.

وكانت مدرسة (اللبن الساوية) قد تعرضت للإغلاق مرات من قِبل قوات الاحتلال التي تنتشر على الطريق الواصل إليها، وتعرقل وصول الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية.

وأصيب عدد من المواطنين، الأحد، بحالات اختناق في بلدة الساوية، عقب تصديهم لمحاولة الاحتلال استكمال شق طريق استيطاني شرقي البلدة.

ونقل تلفزيون فلسطين عن غسان دغلس أن الاحتلال يحاول فرض أمر واقع بشق طريق من أراضي البلدة يصل إلى مستوطنة (عيليه).

وأوضح أن سلطات الاحتلال تهدف إلى استخدام الطريق لدخول العمال إلى المستوطنة، وهو الأمر الذي رفضه الأهالي.

وقال دغلس إن الاحتلال شرع بشق الطريق قبل أشهر، ودمر خلال عمليات التجريف أنابيب المياه الواصلة إلى النبع المغذي للقرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية