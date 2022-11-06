جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون مدرسة في نابلس ويهددون الطلبة والمعلمين بإطلاق النار

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، الأحد، مدرسة اللبن الساوية الثانوية جنوب نابلس، وهددت الطلبة والمعلمين بإطلاق النار عليهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس للوكالة، إن جنود الاحتلال اقتحموا المدرسة مرتين في أقل من ساعة.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدرسة اللبن الساوية في #نابلس وتهدد المعلمين والطلبة بإطلاق النار عليهم #الجزيرة pic.twitter.com/5nOlIjlXOk — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 6, 2022

وأضاف أن قوات الاحتلال هددت بإغلاق المدرسة والاعتداء على المعلمين وإطلاق النار على كل طالب يلقي الحجارة عليهم، وفق قوله.

وكانت مدرسة (اللبن الساوية) قد تعرضت للإغلاق مرات من قِبل قوات الاحتلال التي تنتشر على الطريق الواصل إليها، وتعرقل وصول الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية.

🛑 تغطية صحفية: قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تقتحم مدرسة "الساوية اللبن الثانوية المختلطة" في #نابلس pic.twitter.com/2mxT0NwAcY — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) October 18, 2022

وأصيب عدد من المواطنين، الأحد، بحالات اختناق في بلدة الساوية، عقب تصديهم لمحاولة الاحتلال استكمال شق طريق استيطاني شرقي البلدة.

ونقل تلفزيون فلسطين عن غسان دغلس أن الاحتلال يحاول فرض أمر واقع بشق طريق من أراضي البلدة يصل إلى مستوطنة (عيليه).

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الساوية https://t.co/xPB6QtGI0e — Palestine TV – تلفزيون فلسطين (@palestinetv95) November 6, 2022

وأوضح أن سلطات الاحتلال تهدف إلى استخدام الطريق لدخول العمال إلى المستوطنة، وهو الأمر الذي رفضه الأهالي.

وقال دغلس إن الاحتلال شرع بشق الطريق قبل أشهر، ودمر خلال عمليات التجريف أنابيب المياه الواصلة إلى النبع المغذي للقرية.