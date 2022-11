تويتر تفرض 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء والمتحدث باسم الحكومة الفرنسية يعلق

حدّثت “تويتر” تطبيقها على متجر أبل للتطبيقات للبدء في فرض رسم قدره 8 دولارات مقابل علامة التحقق الزرقاء في أول تغير كبير لمنصة التواصل الاجتماعي بعد أن أصبحت مملوكة للملياردير إيلون ماسك.

ويأتي التغيير بعد أن استحوذ ماسك على الشركة الشهيرة مقابل 44 مليار دولار.

وسرح ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، نصف موظفي تويتر وتعهد بأن يفرض المزيد من الرسوم على المستخدمين.

وقال التطبيق في التحديث الجديد إن من “يريدون الاشتراك الآن” مقابل 7.99 دولار شهريًا ستصبح لديهم علامة التحقق الزرقاء بجوار اسم المستخدم “تمامًا مثل المشاهير والشركات والسياسيين الذين تتابعونهم بالفعل”.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8

— Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022