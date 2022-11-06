تويتر تفرض 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء والمتحدث باسم الحكومة الفرنسية يعلق

حدّثت “تويتر” تطبيقها على متجر أبل للتطبيقات للبدء في فرض رسم قدره 8 دولارات مقابل علامة التحقق الزرقاء في أول تغير كبير لمنصة التواصل الاجتماعي بعد أن أصبحت مملوكة للملياردير إيلون ماسك.

ويأتي التغيير بعد أن استحوذ ماسك على الشركة الشهيرة مقابل 44 مليار دولار.

وسرح ماسك، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، نصف موظفي تويتر وتعهد بأن يفرض المزيد من الرسوم على المستخدمين.

وقال التطبيق في التحديث الجديد إن من “يريدون الاشتراك الآن” مقابل 7.99 دولار شهريًا ستصبح لديهم علامة التحقق الزرقاء بجوار اسم المستخدم “تمامًا مثل المشاهير والشركات والسياسيين الذين تتابعونهم بالفعل”.

To all complainers, please continue complaining, but it will cost $8 — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

وقبل استحواذ ماسك على الشركة، كانت علامة التحقق الزرقاء بجوار اسم المستخدم على منصة التواصل الاجتماعي تعني أن تويتر تأكد من أن الحساب يخص هذا الشخص أو الشركة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المنصة تعتزم التحقق من هوية من يدفعون الرسوم وكيفية ذلك.

ووفقًا لإشعار عن سبب التحديث، فمن بين المزايا الأخرى له الاستغناء عن نصف الإعلانات والقدرة على نشر مقاطع مصورة أطول على تويتر وترتيب أولوية المحتوى العالي الجودة.

وأشار ماسك من قبل إلى أنه سيطبق ذلك في إطار سعيه لجمع أموال من شبكة التواصل الاجتماعي، وتقليل اعتمادها على الإعلانات.

وحساب تويتر مجاني حاليًا لأغلب المستخدمين.

وذكر التحديث أن الخدمة الجديدة متاحة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.

وأمس السبت، قال ماسك في تغريدة “بمجرد أن نتأكد من أنها تعمل بكفاءة في تلك المجموعة الأولية من البلدان وننتهي من أعمال الترجمة، سنعممها في العالم أجمع”.

لن أدفع مقابل علامة التحقق الزرقاء

وفي أول رد فعل على هذه الخطوة، أعلن أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي والمتحدث باسم الحكومة، اليوم، أنه لن يدفع لتويتر شهريًا مقابل توثيق حسابه، وأن لديه مخاوف من طموحات المالك الجديد للمنصة.

ونقلت قناة فرانس 3 في التلفزيون الفرنسي الرسمي عن فيران قوله “أدعوهم إلى إلغاء توثيق حسابي بلا تردد إن كانوا يعتبرون هذا شيئًا على المرء أن يدفع ليحصل عليه”.

وعند سؤاله عما إذا كان سيواصل استخدام تويتر عقب استحواذ ماسك عليه، قال فيران إنه ليس متأكدًا.

وقال فيران “تويتر وسيلة تواصل مهمة يستخدمها أكثر من 10 ملايين فرنسي”.

وأضاف “تصريحات ماسك عن طموحاته تقلقني قليلًا، كما أن انتماء هذه الأداة العالمية المهمة إلى رجل واحد، يعني أنني سأظل يقظًا وسأتحمل مسؤوليتي إن تطلب الأمر”.