محيي الزايط يعلن توليه المهام الإدارية لجماعة الإخوان “مؤقتا” بعد وفاة إبراهيم منير (فيديو)

قال عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محيي الزايط، إنه سيتولى المهام الإدارية للجماعة “مؤقتًا” لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد، بعد وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للجماعة في لندن صباح اليوم عن عمر ناهز 85 عامًا.

وأضاف في حوار مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الأربعاء، “كنت أساعد منير في إدارة الهيئة العليا، وأتولى بعض الأمور في غيابه بصفة مؤقتة حتى تكمل مؤسسة الجماعة اختيار من يقودها خلال المرحلة القادمة”.

وأشار إلى أن المسؤولين الحاليين حددوا أقل من شهر لإنهاء الإجراءات الإدارية، مشيرًا إلى أن الأمور تسير كما رسمها منير قبل رحيله.

ونفى الزايط وجود انقسام في الجماعة، وقال إن “90% من الجماعة كانت على قلب رجل واحد مع الأستاذ إبراهيم منير”، واستدرك أنه “في الفترة الأخيرة حاول البعض أن ينازع الأستاذ إبراهيم فيما تولاه ولم يكن حريصًا عليه أبدًا”.

محيي الزايط المكلف بهيئة إدارة شؤون جماعة الإخوان للجزيرة مباشر: الوطنية جزء من مبادئنا ونحن بعيدون عن الصراع #المسائية #مصر pic.twitter.com/T54SrbadgE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2022

وأضاف “عندما غاب الدكتور محمود عزت أصبحت الجماعة برقبته. في الفترة الماضية استطاع لم شمل الإخوان وأعاد الشباب الذين تفرقوا، ورمم الجماعة التي تأثرت بالضربات الظالمة وغياب الإخوة خلف الأسوار، واستشهاد آخرين”.

وقال الزايط “نريد أن نجمع شمل مصر ولن نصارع على السلطة هناك، سنضع مصلحة الشعب أولًا، ونتمنى أن يجتمع الفرقاء والشركاء لإنقاذ البلاد”.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال منير إن جماعة الإخوان لن تخوض صراعًا جديدًا على السلطة بعد الإطاحة بها من الحكم قبل 9 أعوام، مستبعدًا أن تعود الجماعة إلى التنافس على السلطة من خلال صناديق الاقتراع.