لكسب رضا تركيا.. السويد تغيّر توجهها إزاء فصائل كردية لمحاولة الانضمام إلى الناتو

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم السبت، أن بلاده ستنأى بنفسها عن فصائل “وحدات حماية الشعب” الكردية في الوقت الذي تحاول فيه الفوز بموافقة تركيا على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتنظر تركيا إلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية وجناحها السياسي “حزب الاتحاد الديمقراطي” على أنهما امتداد لحزب العمال الكردستاني، الذي أعلن تمردا ضد تركيا عام 1980 وتعدّه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي “تنظيما إرهابيا”.

وأوضح بيلستروم في مقابلة مع إذاعة زفاريا “نعتقد أن هناك شكوكا وقضايا تتعلق بمن يشوهون علاقاتنا مع تركيا”.

وأضاف “الهدف الأساسي لنا هو عضوية السويد في الناتو”.

وتأتي الخطوة قبل أيام فقط من سفر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى أنقرة لمحاولة إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسماح للسويد بالانضمام إلى الحلف العسكري.

وقال كريسترسون لقناة (TV4) إن حكومته ستعارض بشدة أي نشاط يجمع الأموال أو يدعم “الإرهاب” على الأراضي السويدية.

وصرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن مباحثات أردوغان مع كريسترسون ستكون “حاسمة”.

وأمس الجمعة، أكد أردوغان مجددا خلال اجتماع مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن أنقرة ستوافق على عضوية السويد وفنلندا بعد اتخاذهما الإجراءات التي تطالبهما بها.

وقالت الرئاسة التركية في بيان بعد الاجتماع “أردوغان شدد على أن نسق مسار التصديق وتوقيته سيتحددان بالخطوات التي لا يزال على الدولتين اتخاذها”.

Great to be hosted by President @RTErdogan in Istanbul. I thanked the President for his vital role in securing the continuation of the #Ukraine grain deal. We also discussed finalising #Finland & #Sweden’s #NATO membership, which will make our Alliance stronger. pic.twitter.com/tScfY7oUSy

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 4, 2022