لجنة التحقيق في الهجوم على الكونغرس تمهل ترمب أسبوعا

أمهلت اللجنة المكلفة بالتحقيق في الهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي، الرئيس السابق دونالد ترمب أسبوعا للبدء في تقديم المستندات المطلوبة منه بموجب مذكرة استدعاء.

وكانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر/تشرين الأول أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترمب تطلب فيها تقديم المستندات بحلول الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.

وقالت اللجنة بعد ذلك إن لديها “أدلة دامغة على أن (ترمب) دبر شخصيا” محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ويسعى أعضاء اللجنة المؤلفة من 7 ديمقراطيين و2 من الجمهوريين للحصول على مجموعة كبيرة من المستندات من ترمب ستكشف بالتفصيل الاتصالات التي ربما يكون قد أجراها قبل هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 وبعده مع المشرعين وأعضاء الجماعات المتطرفة بالإضافة إلى شركائه ومساعديه السابقين.

وتتعلق المستندات بمعلومات توضح بالتفصيل التوجه المحتمل للأشخاص إلى مبنى الكابيتول والاتصالات المتعلقة بالجهود المبذولة لتشجيع الولايات على تأخير التصديق على نتائج الانتخابات أو التصديق على قوائم بديلة من “ناخبين” يدعمون فوز ترمب.

ويتهم ترمب اللجنة بشن هجمات سياسية غير عادلة عليه ويرفض التحقيق في اتهاماته بتزوير الانتخابات على نطاق واسع. ودأب على الإشارة إلى اللجة على أنها “لجنة غير منتخبة”.

وهاجم الآلاف من أنصار ترمب مبنى الكابيتول في محاولة لمنع التصديق على نتيجة الانتخابات بعد أن ألقى ترمب خطابا ناريا يتضمن مزاعم كاذبة بأن هزيمته على يد الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة عملية تزوير.

ولقي 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة حتفهم خلال أعمال الشغب أو بعدها بفترة وجيزة، وأصيب أكثر من 140 ضابط شرطة كما تعرض مبنى الكابيتول لأضرار تقدر بملايين الدولارات.