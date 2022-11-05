صحيفة يونانية: الاستخبارات تجسست على وزراء حاليين ورئيس حكومة سابق

أكدت صحيفة (دوكيمنتو) اليسارية اليونانية أن رئيس حكومة سابق وعددًا من الوزراء ما زالوا في مناصبهم من بين شخصيات تنصتت عليها الاستخبارات بأسلوب غير قانوني.

وأفادت الصحيفة أن من بين الضحايا رئيس الوزراء السابق أنتونيس ساماراس، فضلًا عن وزراء الخارجية والمالية والتنمية والعمل والسياحة الحاليين، وكذلك رجل الأعمال فانغليس ماريناكيس مالك ناديَي كرة القدم أوليمبياكوس اليوناني ونوتنغهام فورست الإنجليزي.

وردّ المتحدث باسم الحكومة يوانيس أويكونومو، قائلًا “لا يوجد دليل على الاتهام”، لكنه طالب القضاء بفتح تحقيق بشأن ما أوردته الصحيفة.

واتهم أويكونومو الصحيفة بمحاولة “المسّ” بالحكومة وتقويض استقرارها، على حد تعبيره.

وأوضحت الصحيفة الأسبوعية -ذات الصلة بحزب (سيريزا) اليساري المعارض- أنها حصلت على هذه المعلومات “من شخصين اضطلعا بدور رئيسي في التنصت”.

وأشارت إلى أن البرمجية الخبيثة لم تُستخدم في اختراق هواتف المستهدَفين فقط، بل كذلك بعض أقربائهم.

Το αυριανό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento. pic.twitter.com/A1m87sxZZ6 — Stavros Malichudis (@Malichudis) November 5, 2022

ودعا البرلمان الأوربي، أمس الجمعة، أثينا إلى إجراء تحقيق “عاجل وشامل” في قضية التنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية التي تلقي بظلالها على المشهد السياسي اليوناني في الأشهر الأخيرة.

وضمت قائمة المستهدَفين أعضاء مؤثرين في حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم، بينهم المنافسون المحتملون لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتكشفت القضية في يوليو/تموز الماضي، عندما رفع النائب الاشتراكي في البرلمان الأوربي نيكوس أندرولاكيس شكوى قال فيها إنه تعرّض لمحاولات عدة لاختراق هاتفه باستخدام برمجية التجسس (بريداتور).

وفي وقت لاحق، كشف صحفيان وسياسي معارض بارز آخر أنهم تعرضوا للتنصت من الاستخبارات اليونانية.

وأدّت الفضيحة، في أغسطس/آب الماضي، إلى استقالة رئيس جهاز الاستخبارات ومستشار لرئيس الوزراء.

وأقرت الحكومة بالتنصت على أندرولاكيس من دون إبداء أسباب، لكنها نفت استخدام برمجية إلكترونية غير قانونية.

"Predatorgate" : Antonis Samaras, ex-Premier ministre grec, parmi les personnes placées sur écoute https://t.co/cd1czOMAvt — RTBF info (@RTBFinfo) November 5, 2022

وفي فبراير/شباط الماضي، رُفعت إلى المحكمة العليا قضية تنصت مفترَض من أجهزة الاستخبارات على صحفي استقصائي يوناني آخر بشأن قضايا الهجرة، واستبعدت الحكومة “أي تورط للدولة”.

وفي 5 أغسطس الماضي، ناقشت اللجنة البرلمانية للمؤسسات والشفافية في جلسة مغلقة محاولة التنصت على زعيم (كينال باسوك) التي وصفها حزب سيريزا بأنها “فضيحة كبرى”.