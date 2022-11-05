تشييع جثمان القائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير في لندن (فيديو)

شُيع ظهر اليوم في العاصمة البريطانية لندن جثمان إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للإخوان المسلمين، وأدى العشرات صلاة الجنازة عليه في مسجد شرقي لندن.

وفي تركيا، أدى المئات صلاة الغائب على منير في مسجد الفاتح وسط مدينة إسطنبول، وشارك في الصلاة رموز العمل السياسي والإسلامي من دول عديدة.

وتوفي إبراهيم منير -القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية والأمين العام لتنظيمها الدولي- أمس الجمعة في لندن، عن عمر تجاوز 85 عامًا.

وقالت جماعة الإخوان في بيان “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يملأها الحزن والأسى، ننعي إبراهيم منير نائب المرشد العام والقائم بعمله”.

ووصف البيان منير بأنه “من أبرز رجالات الدعوة، وأحد أعلام الجماعة”.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محيي الزايط للجزيرة مباشر إنه سيتولى المهام الإدارية للجماعة “مؤقتًا” لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد بعد وفاة منير.