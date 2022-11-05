الشرطة الإسبانية تضبط أكبر كمية ماريغوانا في العالم

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، ضبط 32 طنا من الماريغوانا المعبأة، وهي أكبر كمية تُضبط في إسبانيا أو على مستوى العالم.

وقال الحرس المدني الإسباني في بيان، إنه صادر “أكبر كمية من الماريغوانا المعبأة يتم ضبطها حتى الآن”، موضحا أنها “تعادل نحو 1.1 مليون نبتة”.

وذكر أن قيمة الكمية المصادرة لا تقل عن 64 مليون يورو.

ودهمت الشرطة عددا من المزارع ومعامل الإنتاج في أنحاء إسبانيا في عملية حملت اسم “الحدائق”، واعتقلت خلالها 9 رجال و11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما.

وقالت الشرطة إن العصابة جففت نبتات الماريغوانا وعبأتها وأرسلتها إلى أجزاء من إسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.

وأُلقي القبض على العصابة في توليدو وسيوداد ريال وبلنسية وأستورياس الشهر الماضي، لكن تفاصيل العملية لم تُعلن سوى اليوم السبت.

Inacutado el mayor alijo de marihuana descubierto hasta el momento. La organización desmantelada tenía más de 32 toneladas de cogollos de esta droga almacenada en Toledo, Ciudad Real, Valencia y Asturias.https://t.co/hXx8XR9HdE pic.twitter.com/QigxbsuBg0 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 5, 2022

وفي يوليو/تموز الماضي، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة وضبطت غواصات مسيّرة يُشتبه في استخدامها لنقل المخدرات.

وقالت الشرطة إن مدى الغواصة المصنعة يدويا يصل إلى 30 كيلومترا، ويمكنها نقل كميات تصل إلى 200 كيلوغرام من المخدرات.