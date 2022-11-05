السودان.. تجدد المظاهرات المطالبة بالحكم المدني وقوات الأمن ترد بإطلاق الغاز لتفريقها (فيديو)

تجددت المظاهرات في مدن عدة بالسودان بينها العاصمة الخرطوم، اليوم السبت، للمطالبة بعودة الحكم المدني في البلاد ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وخرج مئات المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان (غرب).

وأغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالإطارات المشتعلة، وسط انتشار أمني مكثف.

وأطلقت الشرطة السودانية القنابل الصوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في أم درمان.

وردد المتظاهرون -وهم يحملون الأعلام الوطنية- هتافات مناوئة للحكم العسكري، مطالبين بعودة الحكم المدني الديمقراطي.

كما رفعوا لافتات كُتب عليها “لا للحكم العسكري” و”دولة مدنية كاملة” و”حرية سلام وعدالة” و”نعم للحكم المدني الديمقراطي”.

وهتف المحتجون “العسكر إلى الثكنات” و”البلد حقتنا (لنا) ومدنية سلطتنا” في إشارة إلى المطالبة بإنهاء الحكم العسكري.

وجدد المتظاهرون ترديد شعارهم الرئيسي “لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين”، وحملوا لافتات وصور الضحايا الذين سقطوا خلال التظاهرات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعدّها المعارضون “انقلابا عسكريا”.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل ذلك، بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.