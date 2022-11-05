تشكيك ألماني في نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن شكّه في فرص نجاح مؤتمر المناخ الدولي، المقرر عقده في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال شتاينماير خلال ندوة عن سياسة المناخ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن العالم الآن يدخل إلى مرحلة جديدة من الصراع، إن لم يكن بالفعل في مرحلة الصدام، وأضاف “من الصعب أن نتخيل أنه في أوقات الصراع أو حتى الصدام العسكري ستلعب دول مثل روسيا أو الصين دورا بناء خلال مؤتمر شرم الشيخ أو بعده”.

وقال شتاينماير “لا بد من تحقيق تقدم، حتى لو لم تكن الظروف من أجل ذلك مشجعة للغاية”، مشيرا إلى اتساع رقعة الصحاري في أفريقيا على نحو مطرد، وإلى فقدان أوربا لآخر الأنهار الجليدية في جبال الألب، وتزايد عدد الظواهر الجوية ذات التأثير المدمر في ألمانيا.

وأعاد شتاينماير التذكير بكارثة الفيضانات التي حدثت في نهر آر بألمانيا العام الماضي، وقال “علينا تسريع مسارنا نحو الحياد المناخي”.

وفي الوقت نفسه، أوضح شتاينماير أن تحويل الاقتصاد بأكمله إلى الحياد المناخي ليس بالأمر السهل في وقت تنفق فيه ألمانيا الكثير من الأموال للحفاظ على الاستقرار في أوربا، ودعم أوكرانيا بالأسلحة وزيادة ميزانية الدفاع، وقال “هذه نفس الأموال التي نحتاج إليها لمكافحة تغير المناخ”.

وكانت بوسان المحطة الأخيرة في زيارة شتاينماير لكوريا الجنوبية اليوم السبت.

وتنعقد قمة الأمم المتحدة للمناخ (Cop27)، في مدينة شرم الشيخ المصرية، ويشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.

وتعقد هذه القمة سنويا وتحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.