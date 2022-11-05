إيران تعلن نجاح اختبار الصاروخ “قائم 100” الحامل لأقمار اصطناعية (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الحرس الثوري اختبر بنجاح صاروخا جديدا قادرا على حمل أقمار اصطناعية، اليوم السبت.

وقالت وكالة أنباء فارس إن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده حضر اختبار الصاروخ “قائم 100” الذي يعمل بالوقود الصلب.

وأضافت أن الصاروخ “قادر على وضع قمر صناعي وزنه 80 كيلوغراما في مدار يبعد 500 كيلومتر على ثلاث مراحل”.

وأوضحت الوكالة أنه جرى اليوم السبت اختبار محرك المرحلة الأولى “دون المدارية”، مشيرة إلى أن “المحرك اجتاز الاختبار الأرضي بنجاح في يناير (كانون الثاني) الماضي”.

وذكرت أن الصاروخ سيُستخدم لإطلاق قمر “ناهيد” الاصطناعي لصالح وزارة الاتصالات.

وأجرت إيران عمليات عدة لإطلاق أقمار اصطناعية في السنوات القليلة الماضية، لكنها لم تنجح بسبب مشاكل فنية.

ودعا قرار للأمم المتحدة في عام 2015 طهران إلى الامتناع لمدة تصل إلى ثماني سنوات عن العمل على الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية بعد الاتفاق مع القوى العالمية الست.

وتقول إيران إنها لم تسع قط لتطوير أسلحة نووية، وبالتالي لا ينطبق القرار على صواريخها الباليستية التي تصفها بأنها قوة مهمة للردع والرد.

وعبّرت الولايات المتحدة عن خشيتها من إمكانية استخدام إيران تقنية صناعة صواريخ الأقمار الاصطناعية في صناعة صورايخ حربية، بينما تنفي طهران باستمرار وجود أي نية لديها للقيام بذلك.