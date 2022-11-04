وفاة القائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الجمعة، وفاة نائب مرشدها العام والقائم بأعماله إبراهيم منير عن عمر ناهز 85 عامًا.

ونعت الجماعة منير في بيان على موقعها الإلكتروني، واصفة إياه بأنه “من أبرز رجالات الدعوة، وأحد أعلام جماعة الإخوان المسلمين”.

وتولى منير قيادة الجماعة بالإنابة منذ عامين، لأن المرشد العام مسجون منذ أن فقدت الجماعة السلطة عام 2013، وقد اعتُقل نائبه الأول محمود عزت عام 2020.

وتعرض منير للسجن مرتين بمصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وعاش في العاصمة البريطانية لندن خلال السنوات الأربعين الماضية.

🚨عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: وفاة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين #إبراهيم_منير عن عمر ناهز 85 عاما بالعاصمة البريطانية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/36gya1ISO7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 4, 2022

وفي يوليو/تموز الماضي، قال إبراهيم منير إن جماعة الإخوان لن تخوض صراعا جديدا على السلطة بعد الإطاحة بها من الحكم قبل 9 أعوام، مستبعدا أن تعود الجماعة إلى التنافس على السلطة من خلال صناديق الاقتراع.

وقال إن جماعة الإخوان المسلمين مرت بأوقات عصيبة من قبل، ولكن هذه المرة أقسى من كل المحن التي شهدتها منذ تأسيسها قبل ما يربو على 90 عاما.

وأقر منير بأن الجماعة عانت انقسامات داخلية حول كيفية التعامل مع الأزمة، وأوضح أن اختيار مرشد جديد سيتم “عندما يستقر الوضع”.

وكانت جماعة الإخوان قد فازت بأول انتخابات رئاسية حرة في مصر عام 2012، لكن الجيش أطاح بها بعد عام من توليها السلطة، وذلك في أعقاب احتجاجات على حكمها. وهي تواجه منذ ذلك الحين حملة قمع قاسية، ويقبع كثيرون من قادتها وآلاف من أنصارها في السجون والمنافي. كما تعاني من انقسام، تمثل طرفه الثاني جبهة يقودها محمود حسين.