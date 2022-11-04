مواجهات بين الشرطة الباكستانية وأنصار عمران خان بعد محاولة اغتياله (فيديو)

خرج أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الجمعة، بمدينة روالبندي في احتجاجات منددين بمحاولة اغتياله.

وأطلقت الشرطة الباكستانية قنابل الغاز لفضّ المحتجين الذين أضرموا النيران في بعض شوارع المدينة.

ونجحت الشرطة في تفريق المتظاهرين وإطفاء النيران، لكنهم تجمهروا وأشعلوها مرة أخرى.

وشهدت المدينة عمليات كرّ وفرّ بين الشرطة والمحتجين الذين واجهوا رجال الأمن بالحجارة والنيران التي شكلت سحابة ضخمة في أحد شوارع المدينة.

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ودعا حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى تنظيم احتجاجات على مستوى البلاد اليوم الجمعة، بعدما أصيب في هجوم بطلق ناري في مسيرة كان يقودها.

وذكر فيصل سلطان طبيب خان أنه أُصيب في ساقيه أمس الخميس وأنه يتلقى العلاج في المستشفى.

وكان خان يقود مسيرة احتجاجية ضمن خطته للسير إلى العاصمة إسلام آباد للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة عندما تعرض موكبه للهجوم.

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وألقى خان اللوم على رئيس الوزراء شهباز شريف ووزير داخليته وأحد كبار ضباط الجيش بجهاز الاستخبارات، في التخطيط لاغتياله وطالب بالإطاحة بهم.

وقال أسد عمر مساعد خان “نطلق مظاهرات اليوم ستستمر حتى يتم الوفاء بالمطالب”.

وألقت الشرطة القبض على رجل مشتبه فيه على الفور إثر الهجوم واعترف لاحقا بإطلاق النار على خان بغية قتله.

وقالت النائبة في حزب خان “حركة إنصاف الباكستانية” سيمي بخاري لوكالة فرانس برس بعد زيارتها له، إنه “في مزاج جيد” مضيفة “لقد سمح له الأطباء بالتحرك، وهو بخير تماما وسيخرج قريبا”.

ووقعت محاولة الاغتيال عندما كانت الشاحنة تسير ببطء أمام حشد كبير تجمع في وزير آباد على بعد حوالي 170 كيلومترا شرق العاصمة.

وقال فؤاد شودري وزير الإعلام السابق في حكومة خان إن “كل الذين كانوا في الصف الأمامي أصيبوا”.