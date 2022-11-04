مسؤول باكستاني للجزيرة مباشر: لم تكن هناك خطة أمنية محكمة لتأمين خان (فيديو)

قال فيصل كريم كوندي مساعد رئيس الوزراء الباكستاني والمتحدث باسم حزب الشعب إنه مندهش من عدم وجود خطة أمنية محكمة لتأمين رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وأضاف فيصل في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر أنه كان على حكومة إقليم البنجاب تأمين عمران خان بشكل أفضل، خاصة في ظل الوضع الأمني الهش في الإقليم.

وأوضح أن ذلك تسبب في وجود ثغرات أمنية استغلها من نفذوا الهجوم على خان.

وأشار إلى أن حكومة إقليم البنجاب تتبع الائتلاف الذي يقوده عمران خان، وهي المسؤول الأول عن تأمين المنطقة.

وبشأن مطالبة خان لرئيس الوزراء ووزير الداخلية بالاستقالة، قال فيصل إن هذه اتهامات سياسية.





ونجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من محاولة اغتيال في مدينة وزير آباد بالبنجاب، شرقي البلاد، الخميس.

وأصيب خان في ساقه، كما أصيب 3 من مرافقيه بجروح طفيفة بينهم الناطق باسم حزبه فيصل جاويد.

وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف محاولة اغتيال خان، وطالب وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن الحادث.