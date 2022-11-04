الرئيس التشيلي يصل إلى القصر الرئاسي على متن دراجة هوائية (فيديو)

وصل رئيس تشيلي غابرييل بوريك إلى القصر الرئاسي في مدينة “لامونيدا” على متن دراجة هوائية، ما أثار إعجاب المارة وناشطين على مواقع التواصل.

واتخذ أصغر رئيس لتشيلي الدراجة الهوائية وسيلة للتنقل، لتسليط الضوء على قضية تغير المناخ والتنظيم البيئي.

وبوريك (35 عامًا) هو أصغر رئيس يتربع على عرش تشيلي، البلد الذي عانى خلال 17 عامًا من حكم الرئيس أوغستو بينوشيه الدكتاتوري (1973-1990).

Presidente Gabriel Boric abandona La Moneda en bicicleta a horas de la emisión de cadena nacional donde anunciará la reforma de pensiones. pic.twitter.com/DizAaJvRxb — T13 (@T13) November 2, 2022

وتعهد عند انتخابه باتخاذ موقف قوي بشأن تغير المناخ، والحد من الانبعاثات بأكبر قدر ممكن وبشكل جدي.

ووعد الرئيس أيضًا بإعادة الرعاية والخدمات الاجتماعية لصالح الفقراء، وتعهد بجعل بلاده مقبرة الليبرالية الجديدة.

يذكر أن بوريك كان من قادة الاحتجاجات الشعبية على سياسات عدم المساواة الاقتصادية عام 2019، والتي تسببت في إعادة صياغة للدستور رسميًا.