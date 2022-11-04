لبنان.. مشاجرة واشتباك وإطلاق نار خلال برنامج تلفزيوني والجيش يتدخل (فيديو)

تداولت مواقع التواصل في لبنان مقاطع مصوّرة توثّق حدوث مشاجرات واشتباكات خلال برنامج (صار الوقت) في مبنى فضائية (إم. تي. في) اللبنانيّة المحليّة شمالي بيروت، أمس الخميس، بين الجمهور في الاستديو بلغ حدّ التضارب بالأيدي.

ونشرت (إم. تي. في) عبر حسابها في إنستغرام مقاطع مصوّرة للإشكال بين الجمهور الحزبي خارج الاستديو في الباحة الخارجية ومدخل الفضائيّة ذاتها، مع وقوع إطلاق نار نجم عنه سقوط بعض الجرحى.

وتدخل الجيش لضبط الوضع، وفق المشاهد المصوّرة.

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وقالت إدارة برنامج (صار الوقت) عبر تويتر “ما حصل غير مقبول في الاستديو ولا يليق بجمهور كان يفترض أن يكون منضبطًا. نعتذر عمّا حصل على الهواء وكل شيء سيوضع بعهدة القوى الأمنية”.

ما حصل غير مقبول في الاستديو ولا يليق بجمهور كان يفترض ان يكون مضبوطاً. نعتذر عن ما حصل على الهواء وكل شيء سيوضع بعهدة القوى الامنية .

توضيح من #صار_الوقت pic.twitter.com/a643qyfvG4 — صار الوقت (@sarelwa2et) November 3, 2022

وعقب الإشكال، أوضحت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر -يترأسه جبران باسيل- في بيان أنه “فيما كان طلاب من التيار الوطني الحر يشاركون في برنامج صار الوقت عبر محطة (إم. تي. في)، اعتدى عليهم بعض الجمهور وعناصر أمن المحطة الذين اقتادوا الطلاب إلى الخارج، واعتدوا عليهم بالضرب وأطلقوا النار”.

وطالبت لجنة الإعلام بالتيار الأجهزة الأمنية والقضاء أن يضع يده على الملف فورًا، على أن يتقدم الطلاب المعتدى عليهم بالشكوى اللازمة.

لما فتحت القنوات هواها لأحمد الأسير وبلال دقماق وحولتهم لظاهرة كانت النتيجة مجزرة عبرا

لما كانوا ابو طاقية وابو عجينة والرافعي تحت الاضواء اندبح عسكرنا بعرسال

لما صارت الكاميرا لاحقة صيصان السفارات متل بركات والنمر وبولس ونعيم وأبي نجم اكيد لبنان رح يروح نحو المجهول #صار_الوقت pic.twitter.com/dZKVFFlJHn — المستشار قاسم حدرج (@almostshar202) November 4, 2022

وطلب البيان من الإعلامي مرسل غانم ألاّ يكتفي بتسليم الكاميرات للأجهزة الأمنية، بل أن ينشر تسجيلاتها بالصوت والصورة ليطلع عليها الرأي العام، وطلب أيضًا من كل من التقط صورًا بوساطة الهاتف أن ينشرها لتظهر حقيقة ما حصل، حسب تعبير البيان.

وأفاد الجيش اللبناني في تغريدة “تدخلت قوة من الجيش لفض إشكال أمام المحطة الفضائية بمنطقة النقاش وأعادت الوضع إلى ما كان عليه”.

تدخلت قوة من الجيش لفض إشكال أمام محطة mtv في منطقة النقاش وأعادت الوضع إلى ما كان عليه.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Ds6r6yKRi2 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 3, 2022

وفي وقت لاحق، أوضح النائب وضاح الصادق في تغريدة عبر تويتر “اطمّئن الجميع أنه لا علاقة لي بالإشكال الذي حصل داخل استوديو (صار الوقت)، الإشكال وقع بين أمن الـMTV وبعض الحضور الذي كان يشتم الضيوف”.

بحب طمّن الجميع ان لا علاقة لي بالاشكال الذي حصل داخل استوديو صار الوقت.

الاشكال وقع بين امن الـMTV وبعض الحضور الذي كان يشتم الضيوف. — Waddah Sadek – وضاح صادق (@WaddahSadek) November 3, 2022

بدوره، أدان وزير الإعلام زياد المكاري ما حصل، وأبدى أسفه لسقوط إصابات وجرحى، معتبرًا أنّ “الجميع مطالبون بالتحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لتجاوز الأزمة الحالية”، وفق بيان نقلته الوكالة الوطنية (رسمي).

الوكالة الوطنية للإعلام – #المكاري دان ما حصل امام "ام تي في": للتحلي بالوعي والابتعاد عن كل ما يثير التشنجات https://t.co/CxjZ3HDCgy@ZiadMakary @mtvlebanon — National News Agency (@NNALeb) November 4, 2022

وتباينت ردود فعل رواد منصات التواصل في لبنان عقب انتشار تلك المقاطع المصوّرة.

لمّا أمن الMTV بيدخل ستوديو #صار_الوقت تيسحب جمهور التيار للخارج من دون طلب من مارسيل ولأوّل مرّة، يعني الامر جايي من فوق لافتعال مشكل #بالفيديو pic.twitter.com/5TE8lw3Ucw — Jeff 🇱🇧 (@JeffLebanon) November 4, 2022

#الحرس_القديم يوجه تهديداً ل MTV… ب "العهد القوي" ما خفنا ما بعرف اذا هلق لازم نخاف #صار_الوقت pic.twitter.com/ea61BxYi7P — Nabila Awad (@NabilaNAwad) November 4, 2022

مطلوب من جميع محطات التلفزة المحترمة عزل جبران باسيل وعدم إستقبال أحداً من أتباعه

زعران صار بدهم ترباية#صار_الوقت — Raymond Hakim (@RaymondFHakim) November 3, 2022