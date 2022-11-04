سياسة|لبنان

لبنان.. مشاجرة واشتباك وإطلاق نار خلال برنامج تلفزيوني والجيش يتدخل (فيديو)

استوديو برنامج صار الوقت
استديو برنامج صار الوقت (يوتيوب القناة)
4/11/2022-|آخر تحديث: 4/11/202208:35 PM (مكة المكرمة)

تداولت مواقع التواصل في لبنان مقاطع مصوّرة توثّق حدوث مشاجرات واشتباكات خلال برنامج (صار الوقت) في مبنى فضائية (إم. تي. في) اللبنانيّة المحليّة شمالي بيروت، أمس الخميس، بين الجمهور في الاستديو بلغ حدّ التضارب بالأيدي.

ونشرت (إم. تي. في) عبر حسابها في إنستغرام مقاطع مصوّرة للإشكال بين الجمهور الحزبي خارج الاستديو في الباحة الخارجية ومدخل الفضائيّة ذاتها، مع وقوع إطلاق نار نجم عنه سقوط بعض الجرحى.

وتدخل الجيش لضبط الوضع، وفق المشاهد المصوّرة.

وقالت إدارة برنامج (صار الوقت) عبر تويتر “ما حصل غير مقبول في الاستديو ولا يليق بجمهور كان يفترض أن يكون منضبطًا. نعتذر عمّا حصل على الهواء وكل شيء سيوضع بعهدة القوى الأمنية”.

وعقب الإشكال، أوضحت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر -يترأسه جبران باسيل- في بيان أنه “فيما كان طلاب من التيار الوطني الحر يشاركون في برنامج صار الوقت عبر محطة (إم. تي. في)، اعتدى عليهم بعض الجمهور وعناصر أمن المحطة الذين اقتادوا الطلاب إلى الخارج، واعتدوا عليهم بالضرب وأطلقوا النار”.

وطالبت لجنة الإعلام بالتيار الأجهزة الأمنية والقضاء أن يضع يده على الملف فورًا، على أن يتقدم الطلاب المعتدى عليهم بالشكوى اللازمة.

 

وطلب البيان من الإعلامي مرسل غانم ألاّ يكتفي بتسليم الكاميرات للأجهزة الأمنية، بل أن ينشر تسجيلاتها بالصوت والصورة ليطلع عليها الرأي العام، وطلب أيضًا من كل من التقط صورًا بوساطة الهاتف أن ينشرها لتظهر حقيقة ما حصل، حسب تعبير البيان.

وأفاد الجيش اللبناني في تغريدة “تدخلت قوة من الجيش لفض إشكال أمام المحطة الفضائية بمنطقة النقاش وأعادت الوضع إلى ما كان عليه”.

وفي وقت لاحق، أوضح النائب وضاح الصادق في تغريدة عبر تويتر “اطمّئن الجميع أنه لا علاقة لي بالإشكال الذي حصل داخل استوديو (صار الوقت)، الإشكال وقع بين أمن الـMTV وبعض الحضور الذي كان يشتم الضيوف”.

بدوره، أدان وزير الإعلام زياد المكاري ما حصل، وأبدى أسفه لسقوط إصابات وجرحى، معتبرًا أنّ “الجميع مطالبون بالتحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لتجاوز الأزمة الحالية”، وفق بيان نقلته الوكالة الوطنية (رسمي).

وتباينت ردود فعل رواد منصات التواصل في لبنان عقب انتشار تلك المقاطع المصوّرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند