بوتين يوقع قانونا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قانونًا يسمح بتجنيد مرتكبي الجرائم الخطيرة، وفق وكالة (إنترفاكس) للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن القانون يستثني المدانين بارتكاب جرائم الاعتداء الجنسي على أطفال أو الخيانة أو التجسس أو الإرهاب.

وأعلن بوتين -خلال محادثة مع متطوعين- أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا الاتحادية لا يتراجع، وقد وصل عدد الذين تمت تعبئتهم بالفعل إلى 318 ألفًا.

وأوضح أن من بين هذا العدد، هناك 49 ألف فرد في الجيش يؤدون مهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات، وفق وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف بوتين “هذا عدد كبير جدًا من الناس، والدولة تفعل كل شيء لدعمهم”.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيس الروسي “تعبئة جزئية” لدعم قوات بلاده المقاتلة في أوكرانيا.