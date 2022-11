أوكرانيا تعرض حطام مسيّرة “إيرانية” في قمة السبع (صور)

عرض وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الخميس، أجزاء من حطام مسيرة إيرانية، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع.

وقال الوزير في تغريدة على تويتر “خلال الخطاب الذي ألقيته اليوم في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، عرضت لهم جزءا من مسيرة إيرانية الصنع ضربت كييف مؤخرا”.

وأضاف “يجب على إيران أن تكف عن إمداد روسيا بالأسلحة المستخدمة لقتل الأوكرانيين، أو مواجهة ضغوط وعواقب عالمية أشد صرامة”.

During my today’s address at the meeting of G7 Foreign Ministers I demonstrated them a part of an Iranian-made drone which has recently hit Kyiv. Iran must cease supplying Russia with weapons used to kill Ukrainians or face an even stiffer global pressure and consequences. pic.twitter.com/sdTCoAbWk4

