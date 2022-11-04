أوكرانيا تعرض حطام مسيّرة “إيرانية” في قمة السبع (صور)

عرض وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الخميس، أجزاء من حطام مسيرة إيرانية، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع.

وقال الوزير في تغريدة على تويتر “خلال الخطاب الذي ألقيته اليوم في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع، عرضت لهم جزءا من مسيرة إيرانية الصنع ضربت كييف مؤخرا”.

وأضاف “يجب على إيران أن تكف عن إمداد روسيا بالأسلحة المستخدمة لقتل الأوكرانيين، أو مواجهة ضغوط وعواقب عالمية أشد صرامة”.

During my today’s address at the meeting of G7 Foreign Ministers I demonstrated them a part of an Iranian-made drone which has recently hit Kyiv. Iran must cease supplying Russia with weapons used to kill Ukrainians or face an even stiffer global pressure and consequences. pic.twitter.com/sdTCoAbWk4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 3, 2022

وتعقد قمة وزراء خارجية مجموعة السبع في مدينة مونستر الألمانية يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، إسقاط 6 مسيرات انتحارية إيرانية من طراز (شاهد 136) أطلقتها روسيا جنوبي البلاد.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إيران بتزويد روسيا بـ”مئات” من الطائرات المسيرة، لاستخدامها في حربها على أوكرانيا.

ونفت طهران مرارا استخدام روسيا مسيرات انتحارية إيرانية الصنع في أوكرانيا، وأبدت استعدادها للحوار مع كييف لتبديد الاتهامات بهذا الخصوص.