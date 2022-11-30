قتلى وجرحى بينهم أطفال في تفجير انتحاري استهدف الشرطة في باكستان (فيديو)

قالت الشرطة الباكستانية إن مفجرًا انتحاريًا من حركة طالبان الباكستانية صدم بسيارة دورية للشرطة ترافق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب غرب باكستان، اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة جيو الباكستانية، أن الهجوم وقع في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان المتاخم لأفغانستان وإيران، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة 26 آخرين بينهم 23 شرطيًا.

وأوضحت نقلًا عن مصادر محلية في المستشفيات أن المصابين جميعهم في حالة حرجة.

وكانت آخر حصيلة أعلنت، صباح الأربعاء، لعدد القتلى هي 3، وهم شرطي وامرأة وابنها، وجميعهم لقوا مصرعهم على الفور.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الطفل والصبي القتيلين هم شقيقان لقيا حتفهما برفقة أمهما.



وجاء الهجوم بعد يومين فقط من إعلان الحركة إنهاء وقف إطلاق نار تم التوصل إليه مع الحكومة في يونيو/حزيران، وأمرت مقاتليها بشن هجمات في أنحاء البلاد.

وأعلنت طالبان الباكستانية في بيان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع قرب مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.

وقال الجيش إنه قتل 10 مسلحين في بلوخستان أمس الثلاثاء، لكنه لم يوضح ما إذا كانوا من حركة طالبان باكستان أو مقاتلين انفصاليين من البلوش.

وصرح نائب المفتش العام في كويتا، غلام أظفر محيسار، في مؤتمر صحفي بأن المهاجم صدم شاحنة للشرطة بمركبته المفخخة مما دفع الشاحنة للسقوط في أحد الأودية.