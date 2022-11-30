تنظيم الدولة يعلن مقتل زعيمه الثالث ويعين خلفا له.. والبيت الأبيض يعلق

أعلن تنظيم الدولة، اليوم الأربعاء، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر في التسجيل الذي نشرته حسابات مقربة للتنظيم إن القرشي قُتل أثناء “قتال أعداء الله” دون الخوض في التفاصيل، ولم تتضح بالضبط ظروف وفاته.

وأعلن التنظيم تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي “خليفة للمسلمين” ليكون رابع زعيم لتنظيم الدولة.

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن البيت الأبيض رحب بنبأ مقتل زعيم تنظيم الدولة.

وأضاف كيربي عندما سئل عن أنباء وفاة زعيم التنظيم “نرحب بإعلان أن زعيمًا آخر لتنظيم الدولة لم يعد يمشي على وجه الأرض”.

ولم يرد في التسجيل الصوتي للتنظيم تفاصيل عن الزعيم الجديد، وقال مسؤولان أمنيان عراقيان ومصدر أمني غربي لوكالة رويترز إن أبا الحسن الهاشمي القرشي هو شقيق “الخليفة” الأسبق للتنظيم أبي بكر البغدادي.

ومني تنظيم الدولة الذي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق في العام 2017 ثم في سوريا في العام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته؛ إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن كانت محدودة في البلدين خصوصًا ضد القوى الأمنية، كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.

ونجحت القوات الأمريكية في اغتيال زعيمي تنظيم الدولة السابقين أبي بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ثم أبي إبراهيم القرشي في فبراير/شباط الماضي في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه “أحد القادة الخمسة الأبرز” في التنظيم.