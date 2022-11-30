5 شهداء في يوم واحد بالضفة.. آخرهم فتح جنود الاحتلال نيرانهم صوب مركبته

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب العشرات، الثلاثاء، خلال مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات بمدينتي الخليل ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم، استشهاد راني مأمون فايز أبو علي (45 عاما) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في وقت سابق اليوم شمال مدينة البيرة.

الشهيد راني مأمون فايز أبو علي (45 عاماً) من بيتونيا غربي رام الله، منفذ عملية الدهس صباح اليوم قرب دوار مخماس. pic.twitter.com/kWMYvUxZUH — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 29, 2022

ولاحقت شرطة الاحتلال مركبة، وأطلقت النار على إطاراتها، فانحرفت عن الطريق واصطدمت بالحاجز المعدني، ثم ترجل أفراد الشرطة وفتحوا نيران أسلحتهم صوب سائق المركبة من الزجاج الخلفي، وفق ما أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان لإجلاء سائق المركبة، وأغلقت المنطقة ومنعت الحركة.

وبارتقاء الشاب أبو علي، يرتفع عدد شهداء اليوم إلى 5، حيث استشهد الشاب رائد غازي النعسان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية المغير شرق رام الله، والشاب مفيد محمد محمود خليل (44 عاما) متأثرا بجروح حرجة في الرأس أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

الصحة: استشهاد المواطن مفيد اخليل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر شمال الخليل pic.twitter.com/PyWl2gjKcY — الاتجاه الديمقراطي (@alhourriahps) November 29, 2022

كما استشهد الشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 و21 عاما) من بلدة بيت ريما، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله.

الشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن ريماوي، من بلدة بيت ريما، ارتقيا صباح اليوم بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما في قرية كفر عين شمال رام الله. pic.twitter.com/bsxstZ3fWw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 29, 2022

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مداهمات شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية كثيرا ما تنتهي باشتباكات دموية.

وتجمّع المئات أمام مستشفى في رام الله لتقديم العزاء لأسرة الشهيدين الشقيقين من عائلة ريماوي، وظهر الأب وهو يبكي ويحتضن ولديه في مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا “إنهما ولداي”.

"لك الحمد والشكر يا الله".. وداع مؤثر لوالد الشابين #جواد_الريماوي و #ظافر_الريماوي بعد استشهادهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي #فلسطين pic.twitter.com/eglil6yEII — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2022

ووصف المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ مقتل الشقيقين في تغريدة على تويتر بأنه “إعدام بدم بارد”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 205 فلسطينيين استشهدوا هذا العام بينهم من لقوا حتفهم خلال العدوان على غزة في أغسطس/آب.