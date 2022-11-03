سناء سيف للجزيرة مباشر: علاء عبد الفتاح تحول إلى هيكل عظمي مغطى بالجلد (فيديو)

قالت سناء سيف شقيقة الناشط المصري البريطاني المعتقل علاء عبد الفتاح إن وضع شقيقها صعب جدًا، وإنه تحوّل إلى “هيكل عظمي مغطى بالجلد”.

وأوضحت سناء في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن علاء بدأ إضرابًا جزئيًا عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم تقريبًا، وأنه سيدخل إضرابًا كاملًا الأحد المقبل بالتزامن مع بدء قمة المناخ (كوب 27) المقرر أن تستضيفها مصر.

وذكرت سناء أن كل ما كان يتناوله علاء خلال الفترة الماضية عبارة عن كوب من الشاي المحلى بالعسل، وأنه شرب آخر كوب الثلاثاء، وأنه سيشرب الماء فقط حتى الأحد المقبل.

وأعربت عن امتنانها للحملات حول العالم تضامنًا مع علاء وغيره من المعتقلين السياسيين، لكنها أشارت إلى أنها لا تتوقع أن يحدث الكثير في هذا الأمر رغم ما أعلنته السلطات المصرية عن استراتيجية لحقوق الإنسان.





ووجّهت سناء تحية إلى شقيقها لأنه “تحمل كل هذه السنين” و”هذه الضغوط”، مشيرة إلى أن أسرتها لم تختر الوصول إلى الوضع الحالي.

ودعت سناء “العقلاء” في مصر إلى التدخل، قائلة إنه ليس من مصلحة الأسرة أو المصلحة العامة أن يتحوّل الأمر إلى “فضيحة”.





ودعا مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل في الآداب في رسالة، إلى قادة العالم الذين سيحضرون قمة المناخ في مصر، إلى المساعدة في إطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين في البلاد، بمن فيهم الناشط علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ أشهر ويواجه “خطر الموت”.

ويعد علاء عبد الفتاح أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، واعتقل عام 2013، وحكم عليه عام 2014 بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 وبعد أداء عقوبته الأولى، حكم على علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات جديدة بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

ومنحت بريطانيا علاء جنسيتها في أبريل/نيسان الماضي وهو داخل السجن على خلفية أن والدته تحمل الجنسية البريطانية.