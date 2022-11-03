جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي حصاره لنابلس بعد 21 يوما من الإغلاق

أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فتح كافة مداخل مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد حصار استمر 21 يوما.

وقال الجيش في بيان إنه “بناء على تقييم روتيني للوضع الأمني في الضفة الغربية، تقرر رفع الإغلاق الشامل الذي فرض على مداخل ومخارج نابلس”.

وأكد متحدث عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية أن الإغلاق رفع الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (2:00 بتوقيت غرينتش).

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إنه تمت صباح الخميس إعادة فتح كافة مداخل مدينة نابلس في الاتجاهين، وإن جرافات عسكرية إسرائيلية شرعت في إزالة السواتر الترابية والإسمنتية عن مدخل نابلس الغربي.

مصادر محلية: " قوات الاحـ. ـتلال تزيل السواتر الترابية التي كانت تغلق مداخل مدينة نابلس". pic.twitter.com/njeXISnh3H — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 3, 2022

وجاء رفع الحصار عن نابلس قبيل زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رفقة سفراء وقناصل دول أوربية لنابلس، اليوم الخميس، للاطلاع على واقع المدينة وإجراءات الاحتلال فيها.

وأغلقت إسرائيل كافة مداخل المدينة بسواتر ترابية وحواجز عسكرية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسبب الإغلاق في تقييد حركة نحو 200 ألف فلسطيني وتعطيل حياتهم اليومية بما في ذلك الحصول على الرعاية الطبية والتعليم.

وبدأ حصار نابلس بعد أن أعلنت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية المسلحة تنفيذ 5 عمليات إطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين، ردًّا على اعتداءات الجيش والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني.

وظهرت المجموعة مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي علنًا في البلدة القديمة بنابلس، وينتمي أفرادها لمختلف الفصائل الفلسطينية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية استشهد الشهر الماضي 25 فلسطينيًّا بينهم قائد في المجموعة.