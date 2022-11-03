يلتقي شيخ الأزهر.. بابا الفاتيكان يصل إلى البحرين في أول زيارة لها (فيديو)

وصل بابا الفاتيكان فرنسيس، مساء الخميس، إلى العاصمة البحرينية المنامة في زيارة تستمر أربعة أيام.

ومن المقرر أن يشارك البابا فرنسيس في “منتدى البحرين للحوار” الذي انطلق في وقت سابق الخميس ويختتم الجمعة.

وتحرك موكب بابا الفاتيكان إلى القصر الملكي بالصخير، حيث استقبله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ودعا بابا الفاتيكان في كلمته خلال استقباله إلى تحويل الإنفاق العسكري لمكافحة الجوع حول العالم، محذرًا من تزايد التهديدات بالقتل عبر حروب وحشية لا معنى لها.

وأشار إلى قضايا الاحترام والتسامح والحرية الدينية، قائلًا إنها التزامات “يجب ترجمتها باستمرار إلى عمل، حتى تصبح الحرية الدينية كاملة ولا تقتصر على حرية العبادة، وحتى يتم الاعتراف لكل جماعة ولكل شخص، بكرامة متساوية وفرص متكافئة، وحتى لا يكون هناك تمييز ولا تُنتهك حقوق الإنسان الأساسية، بل يتم تعزيزها”.

..غادر فضيلة #الإمام_الأكبر أ. د. أحمد #الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أرض الوطن منذ قليل، متوجهًا إلى مملكة البحرين لزيارة البلاد والمشاركة في #ملتقى_البحرين_للحوار بعنوان: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»..

2/4 — الأزهر الشريف (@AlAzhar) November 3, 2022

وتعد هذه هي أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى البحرين، كما تعد الزيارة الثانية خليجيًا بعد زيارة البابا إلى الإمارات في عام 2019.

وأقامت البحرين علاقات دبلوماسية مع الفاتيكان عام 2000.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت مشيخة الجامع الأزهر في بيان، توجه الشيخ أحمد الطيب لحضور المنتدى، الذي يشارك فيه نحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم.

ووفق البيان، “يشهد اليوم الختامي لملتقى البحرين للحوار ثلاث كلمات رئيسة، يُلقيها الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشيخ الأزهر والبابا فرنسيس”.