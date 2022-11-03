الإعلان عن تحالف سياسي جديد في السودان (فيديو)

أعلنت قوى سياسية ومجتمعية وحركات مسلحة في السودان عن تحالف جديد باسم “الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية”.

ويضم التحالف الجديد عددًا من القوى من بينها “الحرية والتغيير- التوافق الوطني”، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمجلس الأعلى لنظارات البجا.

وتبنى التحالف الجديد الوثيقة الدستورية التي صدرت عام 2019 وتعديل عام 2020 كأساس لحل الأزمة السودانية مع إجراء حزمة تعديلات عليها.

وقال مبارك أردول القيادي بقوى الحرية والتغيير- مجموعة الميثاق الوطني، خلال التدشين إنه ليس من السهل التخلي عن الوثيقة الدستورية.

وعزا أردول ذلك لارتباط اتفاقية جوبا للسلام بالوثيقة، مبينًا أن التحالف طرح 64 تعديلًا على الوثيقة الدستورية.

من جانبه أكد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أن التحالف الجديد يسعى لاستقرار البلاد وسيادتها.

وذكر أن حزبه لا يشجع ابتدار وثائق دستورية جديدة من شأنها مفاقمة الأزمة السياسية، حسب تعبيره.

ويعيش السودان أزمة سياسية، ويشهد احتجاجات بوتيرة شبه يومية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وقال البرهان إنه اتخذ تلك الإجراءات بهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش مرحلة انتقالية منذ 21 أغسطس/آب 2019، وكان من المفترض أن تستمر المرحلة الانتقالية 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.