أوكرانيا: أسقطنا ضعف عدد الطائرات الحربية التي خسرتها روسيا في أفغانستان

قال الجنرال فاليري زالوجني القائد العام للجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن بلاده دمرت 278 طائرة حربية روسية خلال ثمانية أشهر من القتال، موضحًا أن ذلك يتجاوز ضعف عدد الطائرات الحربية التي خسرها الاتحاد السوفيتي في أفغانستان بين عامي 1979 و1989.

وكتب الجنرال زالوجني عبر تويتر إن الدفاعات الأوكرانية دمرت 278 طائرة روسية، مقابل 118 طائرة خسرها الاتحاد السوفيتي خلال حرب أفغانستان التي استمرت عشرة أعوام.

During the full-scale aggression, 🇺🇦defenders destroyed twice as many 🇷🇺aircraft than the Soviet Union lost during the 10-year war in Afghanistan – 278 🇷🇺aircraft in Ukraine against 118 Soviet aircraft in Afghanistan. This war is the same shame for 🇷🇺 & will cause its destruction

