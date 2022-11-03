أردوغان: دخول أثينا في مدى صواريخنا أفقد اليونانيين صوابهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن دخول أثينا في مدى صاروخ طيفون التركي أفقد اليونانيين صوابهم، وإنه يجب على اليونان أن تعود إلى رشدها وتعلم أنها لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة (أ. خبر) التركية، مساء أمس الأربعاء، تطرق خلالها إلى آخر إنجازات البلاد في الصناعات الدفاعية.

وتطرق أردوغان إلى المستوى الذي وصلت إليه تركيا في الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن الصاروخ الباليستي طيفون الذي اختبرته تركيا قبل أسابيع أحدث صدى في العالم وخاصة في اليونان.

وأضاف أن حكومة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تقدمت إلى الولايات المتحدة بشكوى من تركيا، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن دعم اليونان بالسلاح.

وأوضح أردوغان أن شركة روكيتسان التركية للصناعات الدفاعية تنفذ العديد من مشاريع الصواريخ تحت إشراف هيئة الصناعات الدفاعية التركية.

وأضاف: سنجعل مدى الصاروخ طيفون أبعد من 561 كيلومترا، وسنبشر بالعديد من الصواريخ مثل (جنك) و(غزغين).

وبشأن الطائرة الوطنية التركية، قال أردوغان: إن الطائرات المقاتلة الوطنية ستغادر حظيرتها في 2023، مشيرا إلى أن طائرات حرجيت وبيرقدار قزيل ألما والمسيرة تي بي 3 سيها، ستقلع من حاملة الطائرات التركية الأناضول وتهبط فيها عام 2023.

ونوه إلى أن المستوى الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية في تركيا لن يُغضب اليونان فحسب، بل هناك أطراف أخرى ستستشيط غضبًا.

وأضاف: لا يمكن تفسير أو قبول الموقف الذي اتخذته اليونان اتجاه تركيا خلال الفترة الماضية، ولا يمكن أن نظل صامتين وغير مبالين إزاء هذا الموقف العدائي، وردنا سيكون من خلال إنجازاتنا.

وفي رسالة شديدة اللهجة إلى اليونان قال: على اليونان أن تعود إلى رشدها، وعليها أيضا أن تعلم أنها لن تستطيع تحقيق أي شيء بالاستفزازات والتحريض.