استشهاد 3 فلسطينيين بينهم شقيقان برصاص الاحتلال في رام الله والخليل (فيديو)

استُشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة

وقالت وزارة الصحة في بيان إن “الشقيقين جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) وشقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً)استشهدا اثر إصابتهما برصاص الاحتلال في قرية كفر عين قضاء رام الله”.

كما أعلنت الوزارة عن “استشهاد مواطن آخر متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر، جنوب مدينة بيت لحم”.

#شاهد| تغطية صحفية: "وداع مؤثر لوالدة الشـهـيــدين جواد وظافر الريماوي، اللذين ارتقيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في كفر عين برام الله، فجر اليوم". pic.twitter.com/pK2L9fbtaS — فلسطين الآن (@paltimes2015) November 29, 2022

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد ذكرت في بيان سابق، أن طواقمها قد تعاملت مع 22 إصابة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر قرب الخليل.

تغطية صحفية: "القوى الوطنية والإسلامية برام الله والبيرة تعلن الإضراب الشامل اليوم، إجلالًا لأرواح الشبان الذين ارتقوا خلال مواجهات مع الاحتلال، وتدعو لتصعيد الانتفاضة في وجه الاحتلال وتطالب بحماية دولية". pic.twitter.com/MG5Svb6ouT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 29, 2022

وأشارت إلى أن “بين المصابين 9 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني و8 بحالات الاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع”.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمّر.

​​​​​​​وتندلع مواجهات متكررة في بلدة بيت أمّر التي تقع على شارع عام، ويقيم جيش الاحتلال برجًا عسكريًا عند مدخلها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء ارتفعت منذ بداية 2022 إلى 205 شهداء، بينهم 153 شهيدا في الضفة الغربية و52 شهيدا في قطاع غزة.