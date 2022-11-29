سياسة|فلسطين

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم شقيقان برصاص الاحتلال في رام الله والخليل (فيديو)

الشقيقان جواد وظافر عبد الرحمن ريماوي (تواصل اجتماعي)
29/11/2022-|آخر تحديث: 29/11/202211:56 AM (مكة المكرمة)

استُشهد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، وسط وجنوبي الضفة الغربية المحتلة

وقالت وزارة الصحة في بيان إن “الشقيقين جواد عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً) وشقيقه ظافر عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (21 عاماً)استشهدا اثر إصابتهما برصاص الاحتلال في قرية كفر عين قضاء رام الله”.

كما أعلنت الوزارة عن “استشهاد مواطن آخر متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر، جنوب مدينة بيت لحم”.

 

 

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد ذكرت في بيان سابق، أن طواقمها قد تعاملت مع 22 إصابة خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر قرب الخليل.

وأشارت إلى أن “بين المصابين 9 بالرصاص الحي و5 بالرصاص المعدني و8 بحالات الاختناق جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع”.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمّر.

​​​​​​​وتندلع مواجهات متكررة في بلدة بيت أمّر التي تقع على شارع عام، ويقيم جيش الاحتلال برجًا عسكريًا عند مدخلها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء ارتفعت منذ بداية 2022 إلى 205 شهداء، بينهم 153 شهيدا في الضفة الغربية و52 شهيدا في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات