وزير الخارجية التركي: إمكانية لتعيين سفراء بين تركيا ومصر قريبا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن هناك إمكانية لتنظيم مشاورات سياسية مجددًا مع مصر على مستوى نواب الوزراء في وقت قريب، وتعيين سفراء في الأشهر القادمة.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين عقب مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، مع نظيره التركمانستاني راشد مرادوف في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

والسبت، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية عودة الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا مثلما جرى مع مصر، مشدّدًا على أنه ليست هناك خصومة دائمة في السياسة.

وذكر أن مسار التطبيع بين تركيا ومصر سيتواصل في الفترة المقبلة على المستوى الوزاري.

وعلّق أردوغان على الصورة التي جمعته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، خلال حضورهما فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم في قطر بأنها “خطوة أولى اتُّخذت من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين”.

وأشار إلى أنه عَلِم من الأخبار التي وردت إليه أن نظيره المصري سعيد للغاية إثر لقائهما في قطر.

وبشأن العلاقات التركية مع النظام السوري، قال تشاووش أوغلو “هدفنا إنهاء الحرب الداخلية في سوريا، ونعمل مع المعارضة على تحقيق ذلك، وتشارك المعارضة في محادثات أستانا مع النظام”.

وأضاف “هدفنا إحياء العملية السياسية بما في ذلك المفاوضات الدستورية. يجب أن تحرز اللجنة الدستورية بعض التقدم، لكن لا يوجد تقدم بهذا الصدد حتى الآن”.