السودان.. البرهان يجمد عمل النقابات والاتحادات المهنية

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، قرارًا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، وتشكيل لجنة برئاسة المسجل العام لتنظيمات العمل بوزارة العدل لتكوين لجان تسيير للنقابات.

وبحسب مجلس السيادة، فإن اللجنة تختص أيضًا بتحديد أرصدة وحسابات هذه النقابات وحصرها داخل السودان وخارجه ووضعها تحت السيطرة، فضلًا عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل في ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.

كما ينص القرار -الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية- على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبًا على أن ترفع اللجنة إجراءاتها بأسرع ما تيسر.

ويأتي قرار البرهان بينما تستمر الاحتجاجات الأسبوعية في السودان منذ الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي حل بموجبها الحكومة المدنية التي تولّت مقاليد الحكم عقب إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وخلّفت الاحتجاجات المطالِبة بحكم مدني عشرات الضحايا، بينما أدانت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، الاثنين، ما وصفته باستخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين، ودعت السلطات السودانية إلى التحقيق في تلك الحوادث وتقديم المسؤولين فورًا للعدالة.

وتنشط الآلية الثلاثية والرباعية الدولية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين.