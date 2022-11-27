وفاة وزير خارجية بيلاروسيا “فجأة”.. وموسكو تعلق

قالت وسائل إعلام رسمية في بيلاروسيا، السبت، إن وزير الخارجية فلاديمير ماكي توفي “فجأة” عن 64 عاما.

ولم تذكر وسائل الإعلام سبب وفاة ماكي الذي يشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2012.

وكان ماكي يشغل في السابق منصب رئيس هيئة العاملين بمكتب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وحضر ماكي قبل أيام مؤتمر منظمة معاهدة الأمن الجماعي في يريفان عاصمة أرمينيا.

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكري لدول سوفيتية سابقة بقيادة روسيا.

وكان من المقرر أن يلتقي ماكي نظيره الروسي سيرغي لافروف الاثنين المقبل.

وقدّم رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو تعازيه في وفاة ماكي، كما أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن الشعور بـ”الصدمة” لوفاة ماكي.

وقالت عبر قناتها على تيليغرام “نحن في حالة صدمة من نبأ وفاة وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكي، وستُنشر التعازي الرسمية قريبا”.

وكان ماكي أحد المؤيدين لتحسين علاقات بلده مع الغرب، وانتقد روسيا قبل الانتخابات الرئاسية والاحتجاجات التي شهدتها بيلاروسيا عام 2020.

ولكنه غيّر موقفه بشكل مفاجئ بعد بدء الاحتجاجات، وقال إنها حدثت بإيعاز من عملاء غربيين.

ووعد ماكي بعدم شن هجمات على أوكرانيا انطلاقا من أراضي بلاده، وذلك قبل بدء حرب روسيا على أوكرانيا.

وبعد الحرب، قال ماكي إن الغرب هو من أشعل الحرب، وإنه ينبغي للسلطات الأوكرانية قبول الشروط الروسية للسلام.