ماكرون يغرد بالعربية ويشيد بجهود قطر في إنجاح مونديال 2022

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، بالجهود التي تبذلها قطر لإنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وغرّد ماكرون بين شوطي مباراة منتخبي فرنسا والدنمارك “للمرة الأولى تُنظَّم بطولة كأس العالم لكرة القدم في العالم العربي، وتشهد على تغيّرات ملموسة جارية. بذلت دولة قطر جهودًا مميزة لإنجاح الحدث وتستمر في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا”.

وأضاف ضمن مجموعة تغريدات نشرها باللغة العربية “في عالم يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية”.

تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتشهد على تغيّراتٍ ملموسة. وقد بذلت دولة قطر جهوداً مميّزة لإنجاح الحدث وتستمرّ في ذلك، ويمكنها الاعتماد على دعمنا. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022

واستطرد “لون العلم يرقص فرحًا بعد كل هدف تحرزونه، فلنرقص فرحًا معًا! ومرة أخرى، هيّا أيّها الأزرق!”.

لون العالم يرقص فرحاً بعد كلّ هدفٍ تحرزونه. لذا، فلنرقص فرحاً سوياً! ومرّة أخرى "هيّا أيّها الزرق!" — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 26, 2022

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال ماكرون -عشية انطلاق المسابقة- إنه يجب عدم “تسييس الرياضة”، متجاهلًا اقتراحات بمقاطعة كأس العالم في قطر.

وفاز المنتخب الفرنسي، السبت، على نظيره الدنماركي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.

وأصبح منتخب الديوك أول المتأهلين إلى دور الـ16 من منافسات كأس العالم في قطر.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ليضمن الصعود مع ابتعاده بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر، تجمّد رصيد المنتخب الدنماركي عند نقطة واحدة ليتشارك المركز الأخير مع نظيره التونسي الذي سيواجه فرنسا في الجولة الأخيرة، بينما تلعب الدنمارك مع أستراليا.

ويدين المنتخب الفرنسي في الفوز لنجمه كيليان مبابي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 61 و86، بينما سجل أندرياس كريستنسن هدف الدنمارك في الدقيقة 68 من المباراة.