سقوط طائرة حربية في مصر أثناء التدريب ونجاة طاقمها

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد، أن طائرة مقاتلة سقطت خلال تدريب دون سقوط قتلى أو حدوث أضرار.

وقال البيان “في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني، ونجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة”.

ولم يذكر المتحدث طراز الطائرة، ولم يحدد عدد أفراد طاقمها أو موقع الحادث.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، أعلن الجيش المصري سقوط طائرة مقاتلة كانت تشارك في تدريبات نتيجة “عطل فني”.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، حينها في بيان، بـ”سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني”.

وأضاف أن قائد الطائرة نجا، مشيرا إلى أن المقاتلة كانت تنفذ نشاطا تدريبيا للقوات الجوية، موضحا أن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات اللازمة، من دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.

ولم يكشف بيان الجيش عن نوع الطائرة أو موقع سقوطها، لكن ناشطين وثقوا فيديو للحظة هبوط مظلي لقائد طائرة عسكرية تابعة لقوات تأمين ‫قناة السويس المصرية سقطت في منطقة “شرق التفريعة”.

وفي 14 يناير/كانون الثاني 2020، سقطت طائرة عسكرية مصرية، وأعلنت السلطات حينها مقتل قائدها خلال تدريبات جوية.

وفي عام 2019، سقطت طائرتان إحداهما في شمال سيناء والأخرى لم يعلَن عن موقع سقوطها، ففي 5 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن الجيش المصري تحطم طائرة مقاتلة تابعة له، لافتا إلى أن قائدها نجا من الحادث.

وفي 12 أبريل/ نيسان 2019، سقطت مقاتلة “ميراج-2000” فرنسية الصنع، ولم يعلَن عن تفصيلات الحادث ومكان السقوط.

وتكشف البيانات الرسمية والصادرة من المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عن سقوط 19 طائرة عسكرية مصرية منذ عام 2013 حتى سقوط طائرة اليوم.