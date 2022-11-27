تونس.. اتحاد الشغل يلوّح بالتظاهر حال تواصل تدهور القدرة الشرائية

لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل بإمكانية التظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إن النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف.

وأضاف في مؤتمر لموظفي التربية، أمس السبت، إن المنظمة ترفض تحميل المواطن مزيدا من الظلم الضريبي، وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانية الدولة لعام 2023، في ظل وضع يزداد غلاء وتدهورا للقدرة المعيشية للمواطن.

وأعلن الطبوبي عن تحرك احتجاجي قادم لنقابيي عمال قطاع النقل رفضا للضرائب نهاية الشهر الجاري.

ووجّه حديثه للحكومة، قائلا “لا يمكن للعمال والموظفين تحمّل المزيد من الجباية دون بقية الفئات الاجتماعية”، مشددا على أن الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع لخوض معركته من أجل فرض عدالة ضريبية واجتماعية.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.

ويواصل التضخم في تونس الارتفاع حيث بلغ 9.1% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، صعودا من 8.6% في أغسطس/آب السابق له، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا.