وفاة إسرائيلي ثان متأثرا بإصابته في أحد تفجيري القدس

قالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية إن مستوطنا توفي، السبت، متأثرا بإصابته في التفجيرين اللذين وقعا قرب محطتي حافلات في القدس المحتلة، الأربعاء الماضي.

وبهذا يصل عدد قتلى التفجيرين إلى اثنين إضافة إلى 17 مصابا بينهم حالات خطيرة.

ووقع التفجير الأول في محطة للحافلات تلاه تفجير آخر بعد نحو 30 دقيقة في مفترق طرق يؤدي إلى إحدى المستوطنات شرقي المدينة.

وقالت الشرطة إن التفجيرين نتجا عن عبوتين ناسفتين كانتا مخبئتين في حقيبتين، وكانتا تحتويان على مسامير.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم تفجير العبوتين عن بُعد عبر هواتف نقالة على ما يبدو.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين.

ويأتي التفجيران في ظل توتر تشهده الضفة الغربية المحتلة منذ شهور بعد شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات عدة واقتحامات في مدنها.