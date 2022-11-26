أمريكا تحظر بيع معدات شركات صينية لدواعي الأمن القومي

أعلنت الهيئة الأمريكية لتنظيم الاتصالات (إف سي سي) الجمعة حظر المعدات وخدمات الاتصالات التي تقدمها 5 شركات صينيّة، بينها (هواوي) و(زد تي إي) لأنها تشكل “خطرا غير مقبول” على الأمن القومي الأمريكي.

ويشمل القرار شركتي (هواوي) و(زد تي إي) اللتين خضعتا في الماضي لقواعد مماثلة، وكذلك شركتي (ديهوا) و(هيكفيجن) اللتين تقدمان معدات مراقبة بالفيديو، إضافة إلى شركة (هايتيرا) المتخصصة في معدات الراديو.

وقالت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية إنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة هيتيرا للاتصالات.

وتمثل هذه الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدم بيجين شركات التكنولوجيا الصينية للتجسس على الأمريكيين.

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الاتحادية جيسيكا روزنوورسيل في بيان إن “هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات”.

وقالت شركة هيكفيجن في بيان إن منتجاتها لا تهدد الأمن الأمريكي.

وأضافت “هذا القرار الصادر عن لجنة الاتصالات الاتحادية لن يسهم بشيء لحماية الأمن القومي الأمريكي ولكنه سيكون إلى حد كبير أكثر ضررا وتكلفة للشركات الصغيرة في الولايات المتحدة والسلطات المحلية والمناطق التعليمية والمستهلكين الأفراد لحماية أنفسهم ومنازلهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم”.

وتابعت الشركة الصينية أنها ستواصل خدمة العملاء الأمريكيين “بالامتثال الكامل” للقوانين الأمريكية.

وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية قد قالت في يونيو/حزيران 2021 إنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة.

جاء ذلك بعد تصنيف الشركات الـ5 الصينية في مارس/ آذار 2021 على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية.