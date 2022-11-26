أردوغان: عازمون على جعل تركيا من الأوائل في الصناعات الدفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل نضالها دون توقف حتى تجعل تركيا بين الأوائل في العالم في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال مراسم إنزال سفينة حربية صنعتها تركيا لصالح باكستان في قيادة حوض بناء السفن بإسطنبول.

وحضر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مراسم إنزال سفينة “PNS Khyber”، وهي الثالثة من أصل 4 في إطار مشروع “ميلغم”.

وأكد أردوغان أن المشروع يعد من أهم المشاريع التعاونية التي تتوج علاقات تركيا مع باكستان في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عام 2022 يتزامن مع الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وإسلام آباد.

وتابع: “التضامن بيننا يتعزز ويزداد قوة يوما بعد يوم من منظور استراتيجي يتماشى مع التاريخ والصداقة وإمكانيات البلدين”.

وأوضح أن “مجال الصناعات الدفاعية واحد من الركائز الهامة لهذا التعاون”.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul’da Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile bir araya geldi.https://t.co/ewQ51p6EJJ#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/BkPDooHr6w — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2022

وقال الرئيس التركي إن أنقرة أصبحت لاعبا عالميا مهما في منطقتها بفضل القفزات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، مضيفا أن الصناعات الدفاعية كان لها دور كبير جدا في الوصول إلى هذا المستوى.

وأشار أردوغان إلى أن المشاريع ارتفعت من 62 فقط في عام 2002 إلى أكثر من 750 مشروعا حاليا، بينما زادت قيمة صادرات القطاع من نحو 248 مليون دولار سنويا في عام 2002، إلى 4 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وذكر أن تركيا هي من بين 10 دول في العالم يمكنها تصميم وبناء وصيانة السفن الحربية بالموارد الوطنية.

وأضاف: “لن نتوقف، وسنواصل كفاحنا حتى نرتقي بتركيا إلى المراكز الأولى في الدوري الممتاز في مجال الصناعات الدفاعية بالعالم”.

وأشار إلى أن تركيا لا تكتفي بإنتاج العديد من الأنظمة لنفسها فقط، بل تشاركها أيضا مع الدول الصديقة والشقيقة مثل باكستان.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen törene Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Ercüment Tatlıoğlu ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.https://t.co/zIYej37Akd#HulusiAkar pic.twitter.com/bGYrTj16al — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2022