سياسة|تركيا

أردوغان: عازمون على جعل تركيا من الأوائل في الصناعات الدفاعية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (الأناضول)
26/11/2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل نضالها دون توقف حتى تجعل تركيا بين الأوائل في العالم في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال مراسم إنزال سفينة حربية صنعتها تركيا لصالح باكستان في قيادة حوض بناء السفن بإسطنبول.

وحضر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مراسم إنزال سفينة “PNS Khyber”، وهي الثالثة من أصل 4 في إطار مشروع “ميلغم”.

وأكد أردوغان أن المشروع يعد من أهم المشاريع التعاونية التي تتوج علاقات تركيا مع باكستان في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن عام 2022 يتزامن مع الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وإسلام آباد.

وتابع: “التضامن بيننا يتعزز ويزداد قوة يوما بعد يوم من منظور استراتيجي يتماشى مع التاريخ والصداقة وإمكانيات البلدين”.

وأوضح أن “مجال الصناعات الدفاعية واحد من الركائز الهامة لهذا التعاون”.

وقال الرئيس التركي إن أنقرة أصبحت لاعبا عالميا مهما في منطقتها بفضل القفزات التي حققتها خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات، مضيفا أن الصناعات الدفاعية كان لها دور كبير جدا في الوصول إلى هذا المستوى.

وأشار أردوغان إلى أن المشاريع ارتفعت من 62 فقط في عام 2002 إلى أكثر من 750 مشروعا حاليا، بينما زادت قيمة صادرات القطاع من نحو 248 مليون دولار سنويا في عام 2002، إلى 4 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري.

وذكر أن تركيا هي من بين 10 دول في العالم يمكنها تصميم وبناء وصيانة السفن الحربية بالموارد الوطنية.

وأضاف: “لن نتوقف، وسنواصل كفاحنا حتى نرتقي بتركيا إلى المراكز الأولى في الدوري الممتاز في مجال الصناعات الدفاعية بالعالم”.

وأشار إلى أن تركيا لا تكتفي بإنتاج العديد من الأنظمة لنفسها فقط، بل تشاركها أيضا مع الدول الصديقة والشقيقة مثل باكستان.

المصدر : الأناضول