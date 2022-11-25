حقوقي فرنسي: نسب مشاهدة كأس العالم قطر 2022 صفعة لعمدة باريس (فيديو)

قال الناشط الحقوقي الفرنسي ورئيس (منظمة حقوق وعدالة بلا حدود) فرانسوا دوروش، إن نسب المشاهدة العالية التي يحققها كأس العالم قطر 2022 في فرنسا هي “بمثابة صفعة لعمدة باريس آن هيدالغو”.

وأفاد دوروش لبرنامج المسائية، الخميس، على الجزيرة مباشر بأن المعلِنين الفرنسيين سعيدون بالأرقام التي تحققها مباريات كأس العالم على قناة (تي اف 1) الناقلة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن القناة حظيت بأكبر نسبة مشاهدة في العام، وهي 12.53 مليون شخص وحصة مشاهدين 48.1%، خلال مباراة المنتخب الفرنسي مع أستراليا والتي أحرز فيها رباعية مقابل هدف واحد.

وعلّق دوروش على قرار عمدة باريس بعدم إقامة مناطق للمشجعين أثناء مباريات كأس العالم قطر 2022 بذريعة “انتهاك حقوق العمال”، قائلا إن عالم السياسيين في فرنسا منفصل عن الحقيقة والواقع.

واستنكر الحقوقي على المسائية منع الفرنسيين من متابعة مباريات كأس العالم في مناطق المشجعين المشتركة، وقال “بأي حق تفعل عمدة فرنسا ذلك بينما ذهب منتخب البلاد للدفاع عن لقبه”.

ومضى دوروش إلى أن “السياسيين الفرنسيين عليهم أن يفتحوا أعينهم بعد هذه الصفعة، لأن رد الفرنسيين سيكون قاسيًا بعد هذه الحملة المفتعلة”.

وأعلنت السلطات المحلية في باريس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم تخصيص أماكن عامة للمشجعين من أجل مشاهدة فعاليات بطولة كأس العالم، بدعوى “الاحتجاج على الوضع الحقوقي في البلد المستضيف للحدث الرياضي”.

وبلغت نسب مشاهدة مباراة المونديال الافتتاحية بين المنتخبين القطري والإكوادوري، في فرنسا 5.25 ملايين مشاهد، أعلى بنسبة 30% من المباراة الافتتاحية لنسخة 2018 (3.83 ملايين مشاهد).

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا الخميس الماضي، إلى عدم تسييس الرياضة معتبرًا أن مثل هذا التصرف “فكرة سيئة للغاية”.

ورأى ماكرون الذي سبق أن أعلن أنه سيذهب إلى قطر إذا وصلت فرنسا للدور نصف النهائي، أن “تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية” مذكرًا بأن بلاده ستستضيف الألعاب الأولمبية عام 2024.