السودان.. مقتل متظاهر بالرصاص خلال احتجاجات تطالب بمدنية الدولة (فيديو)

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مساء الخميس، سقوط قتيل بمظاهرات في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم إثر إصابته بطلق ناري في البطن.

والأربعاء، شهدت مدن سودانية تجددًا للمظاهرات المطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة وتسليمها للمدنيين.

وقالت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان “ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد، إثر إصابته بطلق ناري في البطن أطلقته قوات السلطة الانقلابية خلال قمعها مظاهرات اليوم بأم درمان”.

وأضاف البيان “بهذا ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين أول 2021 إلى 120″، على حد وصفها.

والأسبوع الماضي، دعا فولكر تورك -مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان- خلال زيارة إلى الخرطوم السلطات إلى ضبط النفس.

وقال للصحفيين “أدعو السلطات لأن تأمر قوات الأمن بوضوح بالتعامل مع المتظاهرين باحترام حقوق الإنسان”، مطالبًا أفراد الشرطة والجنود بـ”عدم النظر إلى المتظاهرين على أنهم خصوم”.

وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويعدها الرافضون “انقلابًا عسكريًا”.

ويقول البرهان إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول، لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت مرحلة انتقالية بالسودان، في 21 أغسطس/آب 2019، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.