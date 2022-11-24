الجزائر.. الحكم بإعدام 49 شخصا بتهمة إحراق جمال بن إسماعيل والتمثيل بجثته

قضت محكمة جزائرية، اليوم الخميس، بإعدام 49 شخصًا لإدانتهم بتهمة إحراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل، العام الماضي، وفق الوكالة الرسمية.

وحسب هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، أدين 49 متهمًا بـ”القتل العمد والحرق والتعذيب والقيام بأعمال تخريبية تستهدف أمن الوطن والممتلكات والأشخاص والمساس بالوحدة الوطنية”.

في حين، أدين بقية المتهمين بأحكام سجن تتراوح بين 5 و10 سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف دينار جزائري (نحو 1450 دولارًا)، وبراءة 17 آخرين، وذلك بعد انتهاء محاكمة 102 متهمًا في القضية.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحكمة أدانت المتّهمين في قضية مقتل جمال بن إسماعيل الذي توجّه، في أغسطس/آب 2021، من مدينته مليانة في ولاية عين الدفلى (غربي العاصمة) إلى بلدة الأربعاء نايث إيراثن بولاية تيزي وزو للمشاركة في إخماد حرائق حصدت خلال أسبوع أرواح 90 شخصًا على الأقل.

وتعد هذه الأحكام ابتدائية ويمكن استئنافها أمام محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة.

وجمّدت السلطات الجزائرية عام 1993 تنفيذ حكم الإعدام ليصبح آليًا حكمًا بالسجن مدى الحياة.

وكان جمال بن إسماعيل (38 عامًا) ذهب طوعًا إلى شمال غرب البلاد للمساعدة في إطفاء حرائق غابات، واشتبه بعض سكان البلدة بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريبًا عن المنطقة.

وسارع جمال بتسليم نفسه للشرطة، لكنّ حشدًا غفيرًا من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذّبوه وأحرقوه حيًّا ومثّلوا بجثّته، فيما التقط شبّان صور (سيلفي) أمام جثته.

قضية اغتيال #جمال_بن_اسماعيل : الحكم بالسجن المؤبد على رئيس حركة "الماك" الارهابية

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وحينها، أظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودًا تطوّق سيارة الشرطة التي كان بن إسماعيل داخلها ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب.

وحاول ملتقطو الـ(سيلفي) إخفاء أثرهم، لكن مستخدمي الإنترنت أسهموا في الكشف عنهم، ونُفذت اعتقالات في مناطق عدة من البلاد.

وأدانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المشاهد “الصادمة” للواقعة، وشدّدت على أن جمال بن إسماعيل كان قد توجّه إلى ولاية تيزي وزو للمساعدة في إخماد الحرائق.

واعتُبر والده بطلًا قوميًا بعد دعوته إلى الهدوء والأخوة بين الجزائريين.

وعُرضت خلال المحاكمة مقاطع مصوّرة كان المتّهمون نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر تفاصيل الجريمة المروّعة.

وأظهرت المقاطع هذه كيف عذّب جمال وأحرِق حيًّا فضلًا عن سلب كلّ متعلّقاته الشخصية، بما في ذلك هاتفه الخلوي.