مباحثات مصرية يونانية بشأن الطاقة والأوضاع شرق المتوسط.. ماذا دار فيها؟ (فيديو)

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، مباحثات في القاهرة مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا أخرى.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع ديندياس، إنهما تناولا العلاقات الثنائية والأوضاع في شرق البحر المتوسط وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وأضاف أن مصر واليونان تسعيان إلى تحقيق الاستقرار والأمن في شرق المتوسط، وتعملان على مواجهة التحديات المشتركة وبينها قضية الهجرة.

وأفاد بأن المباحثات شهدت توقيع اتفاقية مهمة خاصة بالعمالة الموسمية، وتفتح المجال بشكل منتظم وقانوني للعمالة المصرية في اليونان دعما لاقتصادها، وأن يتم ذلك في مجال الزراعة كبداية مع وجود فرصة للتوسع في مجالات مختلفة.

بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس “تناولنا العديد من الاتفاقات، هناك اتفاق ومذكرة تفاهم بشأن القضايا الأمنية والدفاعية، وهناك أيضًا هذه الاتفاقية التي تقوم على الاحترام المتبادل واحترام قواعد القانون الدولي”.

وفي وقت سابق اليوم، بدأ وزير خارجية اليونان زيارة لمصر هي الثانية خلال أقل من شهرين، حيث أجرى مباحثات مع نظيره المصري بالقاهرة في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يُذكر أن اليونان ومصر وقّعتا معاهدة في 2020 لتحديد منطقة اقتصادية خالصة خاصة بهما في شرق المتوسط، وهي منطقة بها احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

وتسعى الدولتان لإنشاء كابل تحت البحر لنقل الكهرباء المنتجَة باستخدام مصادر متجددة من شمالي أفريقيا إلى أوربا في أول مشروع بنية تحتية من نوعه بالبحر المتوسط.