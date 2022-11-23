برصاصة في القلب.. استشهاد طفل فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس (فيديو)

استشهد طفل فلسطيني، وأصيب 5 بجروح والعشرات بحالات اختناق، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الطفل أحمد أمجد شحادة (16 عاما) متأثرا بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس”.

وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة.

جانب من وداع الشهيد أحمد أمجد شحادة في مستشفى رفيديا. pic.twitter.com/TyEhhWyKEz — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 22, 2022

وأشار الشهود إلى سماع أصوات لتبادل إطلاق النار، دون تفاصيل بهذا الخصوص.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالرصاص.

ومنذ أشهر، يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.