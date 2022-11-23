أردوغان: سنبدأ العمليات البرية في أنسب وقت لنا (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده لها الحق في حل مشاكلها في شمالي سوريا، مشيرا إلى أن العمليات الجوية هناك ليست سوى البداية.

وأكد أردوغان في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان أن تركيا ستبدأ العمليات البرية ضد حزب العمال الكردستاني في أنسب وقت لها.

وقال أردوغان “العمليات التي نفذناها بالمقاتلات والمدفعيات والطائرات المسيّرة ما هي إلا بداية”.

وأضاف “التزمنا بتعهداتنا حيال الحدود السورية، وإذا لم تستطع الأطراف الأخرى الوفاء بمتطلبات الاتفاقية، فيحق لنا أن نتدبر أمرنا بأنفسنا”.

وتابع “القوى التي قدّمت ضمانات بعدم صدور أي تهديد ضد تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا، لم تتمكن من الوفاء بوعودها”.

وجاءت تصريحات أردوغان في الوقت الذي تنفذ فيه الطائرات الحربية التركية ضربات في سوريا والعراق تستهدف حزب العمال الكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب التي تقول تركيا إنها جناح لحزب العمال الكردستاني.

وأعلن أردوغان “تحييد أكثر من 800 إرهابي في العمليات العسكرية التركية منذ مايو/أيار الماضي”.

وأضاف “سنهاجم كل المناطق التي يتخذها الإرهابيون مقرّا لهم في تركيا وخارجها، ولن نصمت إزاء الهجمات، ونعرف الجهات التي تدعم الجماعات الإرهابية”.

وتوعد أردوغان مُنفذي التفجير في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، قائلا “سنعثر على جميع الضالعين في تفجير تقسيم. لن نصمت تجاه الإرهاب، ونعرف من يدعمه”.